Unesco se pronunció por daños al patrimonio en Irán: “Los protege el derecho internacional”

Medios iraníes informaron el lunes que el palacio de Golestán, el único sitio de patrimonio de la humanidad en Teherán, sufrió daños tras los ataques en el país por parte de Estados Unidos e Israel.

Un misil impactó el área cercana al museo y, por lo tanto, el palacio del siglo XVI, que hasta 1925 fue la residencia real, sostuvo daños en vidrieras, espejos, molduras, rosetones, cornisas del techo y mosaicos del palacio. Las ventanas del edificio también fueron hechas pedazos, mientras que los candelabros se mantuvieron sin daños, pues habían sido envueltos en material protector.

Frente al informe, la Unesco se pronunció en la noche del lunes a través de un comunicado. “La UNESCO continúa monitoreando de cerca la situación del patrimonio cultural en el país y en toda la región, con el fin de garantizar su protección. Para ello, la Organización ha comunicado a todas las partes interesadas las coordenadas geográficas de los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como las de importancia nacional, para evitar posibles daños”, dijeron.

Por su parte, el ministro de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanías de Irán, Seyed Reza Salehi Amiri, aseguró que eta era una violación a las normas internacionales. El organismo internacional agregó: “La UNESCO recuerda que los bienes culturales están protegidos por el derecho internacional, en particular la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, incluido su mecanismo de protección reforzada, así como la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”.

De acuerdo con The Art Newspaper, Irán alberga cerca de 800 museos y 29 sitios de patrimonio de la humanidad. Por el momento, no se han reportado daños a otros sitios patrimoniales, aunque informes sobre estos lugares tardan más en llegar, advirtió el medio. Según el diario inglés, en semanas pasadas las autoridades iraníes informaron que los artefactos de museos en Teherán, incluido el Museo Nacional de Irán, así como los complejos palaciegos de Sa’dabad y Niavaran, habían sido evacuados a zonas seguras.

