Descubra la experiencia inmersiva de “El Principito” en Bogotá

“El principito” fue publicado en 1943. Foto: Archivo particular

Una aventura inmersiva ha llegado a Bogotá. Hasta el 18 de enero de 2026, niños y adultos podrán disfrutar de una instalación interactiva dedicada al libro “El Principito”. Esta experiencia contará con proyecciones en 360°, teatro en vivo y otras zonas que darán vida a algunos de los escenarios más recordados del libro de Antoine de Saint-Exupéry.

Esta experiencia estará ubicada en la terraza del Centro Comercial Gran Estación. La exposición contará con más de 1.000 metros cuadrados de arte y tecnología que recrearán la magia de una de las obras más recordadas de la historia.

Algunas de las salas estarán inspiradas en los lugares más emblemáticos del libro, como “El Sahara”, donde el aviador tiene su primer encuentro con el protagonista de la obra, “El Jardín de las rosas”, en el cual se encuentra la famosa rosa de la novela y “El Asteroide B-612”, el hogar del pequeño príncipe.

“El mensaje del Principito está más vigente que nunca. En un mundo saturado de pantallas y distracciones, su llamado a mirar con el corazón es una brújula necesaria para todas las generaciones”, afirmó Alejandro Riviere, director creativo de Intuit SAS, estudio creador de la experiencia, para una entrevista en LAUD 90.4 fm, programa radial de la Universidad Distrital.

Sobre “El Principito”

Esta novela corta de Antoine de Saint-Exupéry fue publicada en 1943. Desde ese entonces, el libro ha llegado a miles de lectores de todas las edades y latitudes, siendo uno de los libros más traducidos, después de la Biblia.

La frase “Lo esencial es invisible a los ojos” ha dado la vuelta al mundo y personajes como el zorro, la rosa y el mismo Principito ya hacen parte del imaginario colectivo. A pesar de tener más de 140 millones de ejemplares vendidos y con 382 traducciones, “El principito” fue censurado en Argentina entre 1976 y 1983, durante la dictadura.

La experiencia estará abierta todos los días para los asistentes. De lunes a viernes los horarios serán de 1 p.m. a 8 p.m. y los sábados, domingos y festivos de 11 a.m. a 8 p.m. Las boletas tendrán un costo de $35.000 para los adultos y de $30.000 para los niños. Los menores de 2 años entran gratis.