Los secretos de un mago colombiano

¿Cómo se inició en el mundo de la magia?

Desde muy pequeño. Realmente, como a los siete años, empecé en el tema de la magia. Viendo otros magos me encanté y me di cuenta de que eso era lo mío.

Es publicista, ¿cómo ha aplicado esos conocimientos al mundo de la magia? ¿Qué cree que le aporta la publicidad a la magia y la magia a la publicidad?

Creo que, como dicen, una sin la otra no vive. Para que la publicidad sea efectiva debe tener magia, y la magia es publicidad de alguna manera, porque es vender ilusiones. Las dos se complementan bastante bien. Cuando te muestro un buen anuncio, te ilusionas con ese producto, quieres tenerlo y sientes deseo por él. En la magia pasa lo mismo: te ilusionas y vives momentos únicos. Por eso están muy relacionadas.

Durante la pandemia realizó “365 días de magia”, una dinámica en la que presentaba un truco diario en redes sociales, ¿qué fue lo más difícil de este reto? ¿Cómo fue la recepción del público?

Fueron 365 días de magia, una magia cada día del año. Lo más difícil del reto era justamente eso. Puede parecer fácil hacer 365 juegos, pero cuando te lo propones y buscas cómo lograrlo en un año, asegurando que todos sean diferentes, el reto se vuelve un poco complicado. Fue muy emocionante. Tuve mucha gente a la que pude acompañar durante esos días con mi magia, haciéndolos despertar cada día con la ilusión de qué magia vendría y cómo sería lo que iba a pasar.

¿Cómo cree que se puede seguir haciendo magia en esta era tecnológica?

Es una pregunta que está muy en auge últimamente, pero no tiene nada diferente a otras épocas. Lo que trae la era tecnológica es quizá más facilidad para ver a magos que están en lugares a los que no podría acceder, pero la magia sigue siendo la misma. La magia es sorprender, es ilusionar, y siempre va a estar presente.

Así como se ha hablado de que los medios impresos desaparecerían y aún así siguen siendo importantes, con la magia ocurre lo mismo. Nunca será igual ver a un mago en vivo que verlo en una pantalla; son experiencias diferentes, pero la tecnología nos da la oportunidad de conectarnos con gente a la que no podríamos ver de otra forma. La magia de la tecnología también se une a la magia de la vida real.

Además de mago es ventrílocuo y siempre está acompañado por su marioneta, Gerónimo. ¿Cómo nació este personaje?

Es un personaje muy irreverente, como un cascarrabias, de alguna manera. Nació también en la pandemia, cuando empezó a contarnos y a divertirnos con todo lo que estaba pasando: las noticias, las situaciones del momento… Él tomó todo eso para decirlo de una forma entretenida y diferente. Es como un analista de noticias que siempre me comenta y me mantiene al día sobre lo que ocurre, pero a la manera de Gerónimo, que es una forma divertida y distinta.

¿Qué cree que diferencia a su estilo?

Cada uno tiene su forma de presentar. Entre los tres, hay uno que se dedica un poco más a la magia infantil, otro trabaja más la magia general y yo me enfoco en la magia con humor. Me gusta mucho el humor, y también el mentalismo. Son diferentes maneras de enfrentar la magia, y cada uno de nosotros tiene una forma distinta de mostrarla. El humor es ese ingrediente que atraviesa todo lo que intento hacer en el escenario.

Una de sus frases célebres es: “La vida sin magia no tiene sabor y la vida sin sabor no tiene magia”. ¿Cómo surgió? ¿Cuál cree que es el aporte de la magia a la vida?

Para mí, la magia es esencial. Me fascina, y es algo con lo que vibro todo el tiempo. Por eso digo que la vida sin magia no tiene sabor: porque sin esa vibración que proyecta este arte, faltaría algo muy importante. Lo lindo de la unión con estos tres magos es precisamente eso: vibramos en sintonías distintas y logramos hacer que el público lo haga con nosotros. La unión hace la fuerza, y eso se proyecta en un producto novedoso a través de la magia.