Descubren un posible dibujo preparatorio de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina: será subastado en 2026

La casa de subastas Christie’s recientemente anunció el descubrimiento de un dibujo atribuido a Miguel Ángel y el cual se cree que es un boceto para la Sibila Líbica del techo de la Capilla Sixtina. La obra, realizada en tinta roja entre el 1511 y 1512, saldrá a subasta el 5 de febrero de 2026.

De acuerdo con un comunicado, la pieza fue identificada cuando una persona envió una fotografía a la casa de subastas, a través de la plataforma de estimaciones. “Este dibujo recientemente identificado es el primer estudio no registrado del techo de la Capilla Sixtina que sale a subasta”, según un comunicado de Christie’s.

El dibujo mide 13,5 × 11,5 centímetros y la fotografía de la pieza llegó primero a las manos de Giada Damen, una especialista en dibujos de antiguos maestros en Christie’s, quien revisa imágenes como estas todo el tiempo. El boceto de un pie, enviada a Christie’s junto a otra hoja, llamó la atención de la especialista.

“De inmediato pensé: este dibujo se ve muy bien”, declaró a The New York Times. “Me emocioné. Parecía un dibujo del siglo XVI. El cliente rellenó una casilla indicando que el nombre del artista era ‘Miguel Ángel’, pero a mí me salen muchos ‘Miguel Ángel’ y ‘Leonardo’”. El remitente de la pieza declaró que había heredado la obra de su abuela en 2002 y que la pieza había estado en la familia desde finales del siglo XVIII.

Al ver la pieza, Damen viajó al norte de California, donde reside el vendedor, y obtuvo su permiso para trasladar la obra Nueva York, donde comenzó una investigación que estuvo activa durante seis meses. Tras someter el dibujo a estudios técnicos en las oficinas de Chiristie’s, con reflectografía infrarroja, evidenciaron dibujos invisibles en el reverso de la hoja que recordaban al trabajo de “un artista del siglo XVI cercano a Miguel Ángel”, según Christie’s.

Damen vinculó la pieza en Christie’s a los bocetos para la Sibila Líbica que se encuentran en la colección del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, los cuales fueron realizados en medios similares e incluyen estudios sobre la cabeza, espalda y pie izquierdo de la Sibila. La similitud entre ambas obras llevó a plantear la hipótesis de que ambos dibujos formaron parte un mismo pliego que, posteriormente, fue recortado.

“Investigaciones posteriores desenterró una copia de la hoja del Met en la Galería Uffizi de Florencia, que mostraba los mismos dibujos que el estudio de Nueva York, pero con un añadido: el pie derecho en el dibujo atribuido a Christie’s, un descubrimiento que resultó ser el eslabón perdido en la investigación de Damen. El dibujo del pie también contiene una inscripción en tinta marrón, «Michelangelo Bona Roti», que aparece en varios dibujos de Miguel Ángel, según Christie’s", reportó el diario The Art Newspaper.

En 2022, un dibujo de Miguel Ángel fue subastado por USD 24.3 millones, poniendo un récord para un boceto del artista.

“Descubrir esto fue una oportunidad única en la vida”, aseguró Damen. “Ha sido un placer estudiar esta obra durante los últimos nueve meses junto a mis colegas. Estamos orgullosos de poder compartirla ahora con el mundo y de llevarla al mercado. Agradezco profundamente al propietario por confiar en Christie’s y a los expertos internacionales que consultamos, que confirmaron unánimemente la atribución”.