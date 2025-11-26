Los sabores de la coctelería italiana llegan a Colombia

Giancarlo Mancino será el encargado de crear el menú de cocteles del restaurante Pizzardi. Foto: Pizzardi Artiaganale

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo comenzó su camino en el mundo de la mixología?

Empecé cuando tenía 16 años en un pequeño pueblo llamado Pignola, en Basilicata, sur de Italia. Posteriormente adquirí un poco de experiencia en Estados Unidos. Después comencé a desempeñarme como bartender en Reino Unido, en Londres. A partir de ahí me convertí en consultor en el mundo asiático, trabajando en Las Maldivas, India y Hong Kong con grandes grupos hoteleros, como Ritz-Carlton, Four Seasons, Six Senses, One&Only, Rosewood Hotels y Capella Group. Siempre me mantuve dentro del segmento de bebidas. En un momento, cuando estaba en Hong Kong, comencé a crear mi propio vermut y mi propia marca; así ha sido mi carrera. Ahora estoy muy emocionado por venir a Colombia por primera vez.

¿Cómo describiría su proceso a la hora de crear un coctel?

Primero que todo, necesitas entender muy bien el mercado y luego el concepto del lugar o el del menú, y después ajustas tu experiencia a eso.

¿Qué sabores suelen aparecer con mayor frecuencia en sus creaciones?

Los sabores amargos, porque me gusta el aperitivo. Soy italiano, entonces, uso mucho el vermut, por ejemplo. Diría que amargo y ácido con un toque de dulzor. Esa es básicamente la fortaleza en mis cocteles.

¿Cuál es el mejor recuerdo o experiencia que la mixología le ha regalado?

La mixología me dio la oportunidad de conocer a mi esposa. Estaba preparando muchos martinis, cuando de repente ella entró al bar. Era el bartender y ella una clienta, así que creo que ese es un muy buen recuerdo para conservar.

En su alianza con Pizzardi se menciona un interés común en la búsqueda de “la autenticidad de lo hecho con las manos”. ¿Qué papel cumple lo artesanal en su trayectoria como mixólogo?

Los productos artesanales son mi enfoque principal; por eso hice mis propios vermuts y creé mis propios aperitivos. Para mí usar licores artesanales y de lotes pequeños siempre ha sido una de las mejores cosas para crear cocteles.

¿Cuánto valor le da al papel de la mixología en unir culturas culinarias, en este caso la italiana y la colombiana?

Creo que es importante, porque las culturas son muy similares: los latinos disfrutan la simplicidad, la alta calidad, un poco de diversión y, por supuesto, mis bebidas con Pizzardi tendrán la misma mentalidad de lo que ellos hacen con la pizza y con toda su comida.

¿Cuál es su coctel favorito y por qué?

Definitivamente el Negroni, porque, como dije, me gustan los sabores amargos, con un poco de dulzor y un poco de intensidad.

¿Qué es lo que más aprecia de la tradición culinaria italiana?

Creo que la cultura de beber y de comer, porque los italianos siempre hablamos de eso. Esa es una de las cosas que también orientó mi carrera en esta dirección, entonces esto es gracias a mi cultura.