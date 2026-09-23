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“Destinitos fatales”, el homenaje teatral de Sandro Romero al escritor Andrés Caicedo

La obra del director Sandro Romero Rey, producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se presenta este sábado 26 y domingo 27 de septiembre a las 5 de la tarde, en el norte de Bogotá.

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Redacción Cultura
23 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Sandro Romero Rey (centro) y el elenco de “Destinitos fatales” en escena.
Sandro Romero Rey (centro) y el elenco de “Destinitos fatales” en escena.
Foto: Archivo particular - Cortesía del director

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Andrés Caicedo fue un escritor nacido en Cali que vivió apenas 25 años (29 de septiembre de 1951-Cali, 4 de marzo de 1977) pero dejó una cada vez mejor valorada obra literaria en novela (“¡Qué viva la música!”) y cuento que sigue siendo leída por las nuevas generaciones y en las universidades. Además, por los movimientos en pro del arte que lideró con su espíritu musical y cinéfilo, se convirtió en un referente de los eventos culturales que trascienden desde la capital del Valle del Cauca.

El melómano, escritor y director teatral Sandro Romero Rey se inspiró en él y trae a las tablas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la obra “Destinitos fatales”. Durante 40 años ha estudiado y difundido la obra ya clásica de Caicedo. Estanueva propuesta la desarrolla junto al realizador Santiago Caicedo. Toman como referencia elementos del expresionismo alemán y películas como ‘El gabinete del doctor Caligari’ y ‘Nosferatu’. Además, incorporan proyecciones de Margarita Rosa de Francisco, María Helena Döering, Alejandra Borrero, Vicky Hernández, Johan Velandia y Dubián Gallego.

Retrato de Andrés Caicedo que fue exhibido en una muestra realizada en la Cinemateca de Bogotá con archivos personales de Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo.
Retrato de Andrés Caicedo que fue exhibido en una muestra realizada en la Cinemateca de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

¿Por qué ir a ver esta obra?

– "Destinitos fatales" es una gran antología escénica de los textos claves del escritor caleño Andrés Caicedo. Una mezcla del gótico tropical, los relatos de horror y la tremenda dimensión poética del autor. Desde el relato "Antígona" hasta "Calibanismo", desde "Angelita y Miguel Ángel" a "Los mensajeros", desde "El mar" a "¡Que viva la música!", esta puesta en escena mezcla las actuaciones en vivo con el video, los efectos sonoros con el humor, para conseguir un viaje interior a través de una de las obras esenciales de la literatura colombiana.

– A 50 años de la muerte de su autor y de la publicación de su novela ejemplar, "¡Que viva la música!", "Destinitos fatales" recupera los mejores momentos del universo de Andrés Caicedo, adaptando el delirio de sus relatos a las formas más contemporáneas de las artes escénicas.

– El director de la obra, Sandro Romero Rey, es uno de los mayores conocedores de la vida y la obra de Caicedo. En compañía de un elenco conformado por Alejandra Chamorro, Myra Patiño, Emmanuel Restrepo y Daniel Gómez, del trabajo audiovisual de Santiago Caicedo y de un amplio equipo de profesionales de las artes escénicas, "Destinitos fatales" es un complemento a la publicación de las obras completas de Andrés Caicedo que culminará en el año 2027, por los 50 años de la muerte del autor.

* Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo – Avenida Calle 170 No. 67-51 – San José de Bavaria, Bogotá. Suscriptores de El Espectador edición impresa, plan prémium y Súper prémium reciben 30% de descuento, así como adultos Mayores (más de 60 años), estudiantes y personas en condición de discapacidad. Más información teatromayor.org

Por Redacción Cultura

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