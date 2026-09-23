“Destinitos fatales”, el homenaje teatral de Sandro Romero al escritor Andrés Caicedo

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Andrés Caicedo fue un escritor nacido en Cali que vivió apenas 25 años (29 de septiembre de 1951-Cali, 4 de marzo de 1977) pero dejó una cada vez mejor valorada obra literaria en novela (“¡Qué viva la música!”) y cuento que sigue siendo leída por las nuevas generaciones y en las universidades. Además, por los movimientos en pro del arte que lideró con su espíritu musical y cinéfilo, se convirtió en un referente de los eventos culturales que trascienden desde la capital del Valle del Cauca.
El melómano, escritor y director teatral Sandro Romero Rey se inspiró en él y trae a las tablas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la obra “Destinitos fatales”. Durante 40 años ha estudiado y difundido la obra ya clásica de Caicedo. Estanueva propuesta la desarrolla junto al realizador Santiago Caicedo. Toman como referencia elementos del expresionismo alemán y películas como ‘El gabinete del doctor Caligari’ y ‘Nosferatu’. Además, incorporan proyecciones de Margarita Rosa de Francisco, María Helena Döering, Alejandra Borrero, Vicky Hernández, Johan Velandia y Dubián Gallego.
¿Por qué ir a ver esta obra?
– "Destinitos fatales" es una gran antología escénica de los textos claves del escritor caleño Andrés Caicedo. Una mezcla del gótico tropical, los relatos de horror y la tremenda dimensión poética del autor. Desde el relato "Antígona" hasta "Calibanismo", desde "Angelita y Miguel Ángel" a "Los mensajeros", desde "El mar" a "¡Que viva la música!", esta puesta en escena mezcla las actuaciones en vivo con el video, los efectos sonoros con el humor, para conseguir un viaje interior a través de una de las obras esenciales de la literatura colombiana.
– A 50 años de la muerte de su autor y de la publicación de su novela ejemplar, "¡Que viva la música!", "Destinitos fatales" recupera los mejores momentos del universo de Andrés Caicedo, adaptando el delirio de sus relatos a las formas más contemporáneas de las artes escénicas.
– El director de la obra, Sandro Romero Rey, es uno de los mayores conocedores de la vida y la obra de Caicedo. En compañía de un elenco conformado por Alejandra Chamorro, Myra Patiño, Emmanuel Restrepo y Daniel Gómez, del trabajo audiovisual de Santiago Caicedo y de un amplio equipo de profesionales de las artes escénicas, "Destinitos fatales" es un complemento a la publicación de las obras completas de Andrés Caicedo que culminará en el año 2027, por los 50 años de la muerte del autor.
* Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo – Avenida Calle 170 No. 67-51 – San José de Bavaria, Bogotá. Suscriptores de El Espectador edición impresa, plan prémium y Súper prémium reciben 30% de descuento, así como adultos Mayores (más de 60 años), estudiantes y personas en condición de discapacidad. Más información teatromayor.org