Día de las velitas: su significado, países en que se celebra e historia

En Colombia, cada noche del 7 de diciembre, las familias se reúnen a encender velas y pedir deseos para el nuevo año. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Colombia, diciembre no comienza el primer día, sino el séptimo. El Día de las velitas, también conocido como “Noche de velitas”, marca el comienzo de la temporada de fin de año con una jornada en la que las familias se reúnen a encender velas y pedir deseos para el nuevo año. Esta celebración típica del país marca el inicio de las celebraciones navideñas y se ha convertido en una de las más emblemáticas para los colombianos.

Sin embargo, hay muchos que aún desconocen el origen de esta fiesta, por lo que ahora que se acerca una vez más, vale la pena recordarlo.

El origen del Día de las velitas

A pesar de que muchos de los que hoy en día celebran el día de las velitas no son necesariamente parte de la comunidad religiosa, esta celebración decembrina sí tiene sus raíces en el catolicismo. Específicamente en el año 1854, cuando el papa Pio XX expidió la Bula Ineffabilis Deus, con la que declaraba que la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen se celebraría cada 8 de diciembre.

Se dice que, a modo de celebración por la noticia anunciada por el sumo pontífice, los fieles encendieron velas esa noche. La tradición se afianzó en el territorio colombiano y hoy en día se celebra en a lo largo y ancho del país. La gran mayoría lo hace en la noche del 7 de diciembre, pero hay incluso regiones como la costa caribe donde se acostumbra hacerlo durante las horas de la madrugada del 8 de diciembre.

Este día marca el comienzo de la Navidad en Colombia e incluso se ha convertido en una celebración de atractivo internacional. Cada año, turistas de todo el mundo vienen a Colombia a participar de esta fiesta, especialmente en lugares como Villa de Leyva, Medellín, Corrales (Boyacá) y Quimbaya (Quindío), según destacó el portal de ProColombia.

¿En qué países se celebra el Día de las Velitas?

A pesar de que no existe en el mundo un país que tenga tan afianzada la celebración del Día de las Velitas como Colombia, se han documentado celebraciones similares dentro y fuera del continente.

En países como México, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Perú existen celebraciones similares en honor a la Virgen María, aunque no todas ellas giran alrededor de las velas. Destaca de este último, la ciudad de Arequipa, donde la fiesta de la Inmaculada Concepción también tiene un gran peso dentro del calendario religioso.

No obstante, se trata de una tradición tan afianzada en la cultura colombiana, que es común que las comunidades latinas de todas partes del mundo la celebren en sus barrios. Existen alrededor de cinco millones de colombianos que viven en el exterior y muchos de ellos se han encargado de regar esta tradición por todos los rincones del mundo.

