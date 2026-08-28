Diana Carolina Molina llegaría de nuevo a MinCulturas, esta vez a la Dirección de Artes

Diana Carolina Molina es nieta de Consuelo Araujo, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata. Foto: Redes Sociales

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Todo apunta a que Diana Carolina Molina Carvajal estará al frente de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas. Su hoja de vida ya aparece en la página de la Presidencia, un paso previo a que la ministra Paola Holguín oficialice el nombramiento.

Molina, psicóloga de la Universidad del Norte y especialista y magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos, forma parte de una familia con una larga trayectoria e influencia en la vida política y cultural del Cesar.

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Es nieta de Consuelo Araújo Noguera, la fundora del Festival de la Leyenda Vallenata, y durante casi 16 años trabajó en la entidad que dirige y organiza ese evento. Allí se desempeñó como coordinadora de logística entre 2004 y 2020. También fue presidenta y representante legal de la Fundación Festival Tierra de Compositores de Patillal entre 2017 y 2018.

Molina ha ocupado, además, cargos en el sector público. Según reseña su hoja de vida, durante el gobierno de Iván Duque fue directora de Fomento del Ministerio de las Culturas, entre julio de 2020 y febrero de 2021, y posteriormente directora de Estrategia, cargo que ocupó hasta agosto de 2022.

Antes de llegar al Ministerio, fue directora ejecutiva de ProValledupar y tuvo contratos con la Alcaldía de Valledupar. Después de su salida de la cartera, continuó en el sector público y desde 2023 estuvo vinculada al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

El papá de Diana Carolina Molina Araújo

En la familia Molina Araújo también está el antecedente político de Hernando Molina Araújo, padre de Diana Carolina Molina, quien fue gobernador del Cesar entre 2004 y 2007, aunque no terminó su periodo.

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En mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 90 meses de prisión por sus vínculos con la estructura paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, conocido Jorge 40. Según la decisión judicial, el apoyo de esa organización armada fue determinante en su llegada como candidato a la gobernación en las elecciones de 2003.

La Dirección de Artes del Ministerio

Según indica la página del Ministerio de las Culturas, la Dirección de Artes —creada en 1998— es la instancia encargada de la “concertación, diseño e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos que propician la valoración social, la práctica, la expresión, los saberes y el disfrute de las artes como un derecho de toda la ciudadanía colombiana”.

Trabaja para impulsar a los sectores de danza, la música, el teatro, las artes plásticas y visuales, el circo y la educación artística, “así como el reconocimiento de las manifestaciones híbridas, transdisciplinares, propias, de los grupos poblacionales y de las ciudadanías creativas”.

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