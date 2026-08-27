Patrimonio de Quindío afectado por el terremoto que no aparece en la lista de MinCultura

Fotografía del 16 de agosto de 2026 que muestra una vivienda con daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, en Salento (Colombia). Salento, el corazón turístico de la región colombiana del Eje Cafetero, sufrió pocos daños materiales por el terremoto, pero sus habitantes están preocupados porque viven del turismo y el sismo que devastó esta zona del país ha alejado, de momento, a los visitantes que mueven su economía. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una lista de bienes del patrimonio cultural del Quindío afectados por el terremoto, que no aparecen en el balance presentado el pasado 14 de agosto por el Ministerio de las Culturas, fue publicado por la Academia de Historia del Departamento. El documento se suma a otros reportes y llamados de atención que han circulado en redes sociales sobre daños en bienes culturales del Quindío y de otras regiones del país que tampoco aparecen en el balance de esa cartera.

La Academia advierte que el diagnóstico –con información recopilada por la Secretaría de Cultura del Quindío hasta el 14 de agosto– todavía está en construcción y que varios de los bienes requieren nuevas visitas y verificaciones técnicas. “Lo anterior se debe, principalmente, a que se continúa recibiendo información parcial sobre las afectaciones registradas en municipios como Génova, Montenegro y Quimbaya”, se lee en el reporte.

El documento detalla daños en iglesias, casas de arquitectura tradicional, monumentos, bibliotecas y otros espacios y bienes culturales de distintos municipios del departamento.

Le puede interesar: Consuelo Lago, 96 años y 58 dibujando a Nieves: la caricaturista que vio venir el terremoto

Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran fisuras en muros, paredes y mampostería; daños en cubiertas, techos y cielos rasos; afectaciones en estructuras y elementos arquitectónicos, además de daños en esculturas, obras de arte y otros bienes muebles.

En Quimbaya, por ejemplo, la Basílica Menor Jesús, María y José “presenta una afectación severa, con destrucción parcial”. También resultó afectada la escultura Cristo de la Esperanza, debido al riesgo de colapso de las paredes de la torre de la iglesia.

En ese mismo municipio, la Biblioteca y Casa de la Cultura Operación P.A.P.A. tien “afectaciones en algunos sectores del edificio y también la colección arqueológica sufrió afectaciones”. La Escuela General Santander, por su parte, también tiene un reporte preliminar de daños en su infraestructura.

Le recomendamos: La historia detrás del museo que tendrá que ser demolido tras el terremoto

En Montenegro, la Iglesia San José presenta afectaciones estructurales que, de acuerdo con el reporte, representan un riesgo de colapso. Según se lee en el balance, “el equipo de la Administración se encuentra en la demolición del templo, ha rogado más información sobre el estado y condiciones que se usó rasa mide de este colector patrimonial evaluado”.

En ese municipio, el monumento al Libertador Simón Bolívar también resultó afectado y hay daños en la Biblioteca y Casa de la Cultura, específicamente en cielos rasos y paredes.

En Armenia, el documento llama la atención sobre el mural La Epopeya del Quindío, ubicado en el edificio de la Gobernación. La obra presenta afectaciones considerables. “Se está determinando, por parte de las Secretarías de Administración y de Cultura del departamento, la cuantía de la recuperación del mural, cuya área queda de 2026 fue sometida a restauración, esto con exclusividad Documento Técnico de Soporte (DTS) del BIC”, advierte el balance. La sala Antonio Valencia, donde se encuentra el mural, permanece cerrada temporalmente al público.

En Filandia, por su parte, la Iglesia de la Inmaculada Concepción presenta afectaciones en algunos elementos del inmueble y se adelanta la reparación de la cubierta, mientras que la Capilla de las Bethlemitas presenta afectaciones menores en paredes y cubierta. Algunas esculturas religiosas de estos templos también requieren trabajos de restauración y conservación.

Uno de los elementos que más se repite en el reporte es la afectación de las casas de arquitectura tradicional en bahareque.

El reporte también incluye bienes cuyo estado todavía está pendiente de evaluación. En Circasia, por ejemplo, falta una visita técnica al Cementerio Libre; en Salento están pendientes la valoración de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y la Casa Cural; y en Calarcá se requiere una evaluación especializada de algunos sectores de las iglesias San José y Cristo Rey.

En redes sociales también se han hecho llamados a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, para que se revisen las afectaciones reportadas en distintos lugares y se amplíe el diagnóstico presentado por el Ministerio. Entre los casos mencionados están los de otros bienes culturales como los reportados en Cali que tampoco aparecen en ese balance.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖