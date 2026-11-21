“Destacamos esta obra por la singularidad de su estilo y la precisión y maleabilidad de una prosa que consigue atrapar el sustrato del lenguaje con el que están hechos los sueños”, menciona el acta de deliberación de este galardón, firmada por el…

Diana Obando se coronó como la ganadora del VII Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana con su primera novela "Noche, noche, noche". La novela fue elegida entre diez finalistas de una convocatoria que recibió más de 170 títulos de 92 editoriales, procedentes de más de 40 ciudades y municipios.

“Destacamos esta obra por la singularidad de su estilo y la precisión y maleabilidad de una prosa que consigue atrapar el sustrato del lenguaje con el que están hechos los sueños”, menciona el acta de deliberación de este galardón, firmada por el jurado integrado por la escritora española Marta Sanz, quien lo presidió; el novelista y ensayista colombiano Juan Gabriel Vásquez; el ensayista, crítico y profesor de EAFIT, Efrén Giraldo; la escritora y periodista Juliana Gómez Nieto, y el editor Moisés Melo.

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El jurado reconoció que la obra de Obando se destacó por la manera en la que construyó un "universo de bordes difusos, en el que la experiencia íntima se entreteje con el tiempo, la historia y las desigualdades, y donde la herida y la memoria —humana y no humana— trascienden su dimensión individual para adquirir un espesor colectivo, histórico y político", se lee en un comunicado.

Esta novela cuenta la historia de Tomás y Sara, quienes intentan cultivar una semilla selvática en el clima hostil del páramo, junto con su viejo amigo, Vladimir. Luego de que Tomás sufre un accidente, recurren a plantas medicinales y así los límites entre el sueño y la vigilia comienzan a desvanecerse y la travesía en la que se embarcan entrelaza la memoria, el mito y la naturaleza.

Según relató Obando en entrevista para el premio, el libro empezó hace diez años. "Tuvo muchas versiones, pero empezó intentando recoger lo que había sido mi propia experiencia como Onironauta. La onironaútica es la navegación consciente de los sueños. Está asociada con el sueño lúcido, pero también con otras cosas. Los sueños no son el punto central del libro, sino el sufrimiento y nuestro

apego a él. Pero los sueños fueron el detonante, porque yo misma experimenté esa pregunta por el apego al sufrimiento propio, ajeno, el del linaje, esa fue la pregunta que inspiró la escritura del libro", dijo.

Para la séptima edición se recibieron más de 170 títulos, provenientes de más de 40 ciudades y municipios del país, y publicados por 92 editoriales. De ese conjunto, 133 obras pasaron a la primera etapa de prelectura. Y, posteriormente, los 24 títulos con las calificaciones más altas avanzaron a una siguiente ronda, en la que participaron otros 12 prelectores. Entre los finalistas seleccionados junto con "Noche, noche, noche", se encontraban "Altasangre", de Claudia Amador; "El tiempo que queda", de Laura Quintana; "Guía la lenta hiedra, María", de Lucas Vargas; "La corriente", de Alejandro Vega Carvajal; "La frontera encantada", de Giuseppe Caputo; "La puerta de la felicidad", de Luis Noriega; "Los espantos de mamá", de Gilmer Mesa; "Que pase lo peor", de Antonio García Ángel, y "Un ruido de fondo que nunca se ha apagado", de Sebastián Gaviria.

Diana Obando, además de escritora también es politóloga y ceramistas, y, en 2022, ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica por su libro de relatos "Erial". En su trayectoria también ha liderado proyectos de escritura y creación colectiva enfocados en la memoria histórica y en las relaciones entre las personas y el mundo vegetal y mineral.

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