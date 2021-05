29 de mayo de 2020

Viernes: caricatura, Brasil. Un cartel con el anuncio: el dibujo de un lobo diciendo TE VOY A COMER.

Y muchas ovejas alrededor del cartel, diciendo: me gusta, dice lo que piensa.

Cuadro de Juan Lucena: niños detrás de un vidrio despidiéndose de los abuelos que murieron.

El policía que mató a George Floyd fue detenido y acusado de homicidio.

Tumultos en varios puntos del territorio, muchos edificios incendiados.

The Mamas & The Papas cantan "California Dreamin'" 1965.

Los peinados en los años sesenta son ovnis pequeños y tímidos que aterrizan en las cabezas.

En Youtube se abre automáticamente: The Animals, "House of the Rising Sun."

El presidente de EU anuncia su salida de la OMS.

Puedes cantar todo arreglado y encorbatado la más violenta de las canciones.

Lo que vistes no determina lo que cantas.

Nietzsche tocando el piano en casa de Richard Wagner y la mujer de éste "escuchando cortésmente", mientras Wagner "sale de la casa para contener la risa".

Delicada y cortés, Cosima. Bruto como las puertas pesadas, Richard Wagner.

Si Wagner puede reírse de Nietzsche tocando el piano, Nietzsche puede reírse cuando Wagner hable.

Y también puede reírse cuando Wagner se quede callado.

EU y Europa "parecen estar más afectados por el covid-19 que Asia".

Investigadores estudian el porqué.

El porqué sigue siendo el Santo Grial de cada cosa.

Debes buscar el inicio y no darte por vencido antes de tiempo.

También sería justo: Nietzsche saliendo de la sala para no reírse cuando Wagner piensa.

"Enormes diferencias en la mortalidad llevan a especulaciones sobre genes, respuesta inmunitaria y mutaciones."

Un lector de este diario en España me envía un mail.

Me recomienda, para los vértigos o mareos: Vertigo Heel.

En gotas o placas que se ponen bajo la lengua.

Dice que es eficaz. Tengo que probarlo.

Estos días: esperar el resultado de los exámenes de la cabeza y ondas de calor.

España aprueba una renta mínima vital para luchar contra la pobreza.

Una renta mínima para que el ciudadano siga vivo.

Sólo puedes votar si sigues vivo: la democracia depende de esa vitalidad mínima del organismo.

Vuelvo a mirar mi libro La peste en Estados Unidos de América.

Años en esto: corta, escribe, corta, corta, escribe. Y, después, observa y corta de nuevo.

Libro largo, epopeya. Hay que estar atento a lo mínimo. Por dentro y por fuera.

Dos formas de analizar la cabeza: pedirle a un sujeto que piense frente a nosotros, o con rayos X.

Comprender si alguien está enfermo mediante la vieja técnica de escuchar lo que piensa.

Freud y su ejército de un lado; los rayos X del otro.

Los rayos X no detectan fallas en el raciocinio, ni palabras decisivas, ni lapsus que dan de lleno en lo esencial.

Empecé a ver un documental sobre Osho. Wild Wild Country.

Peter Sloterdijk es uno de los lectores atentos de Osho.

Leí varios libros de Osho cuando tenía veinte años.

Otro día tengo que hablar de él.

Osho se fue de la India a Estados Unidos.

Su dedicada secretaria dice: "Osho era de porcelana, muy frágil, como si tuviera miles de años. Y yo tuve el privilegio de transportarlo de un continente a otro."

Y después añade: "vi a Osho y ése fue mi fin. Lo conocí a los 16 años y, si mi vida hubiera acabado allí, estaría satisfecha."

Bil callahan cantando "America! America!"

Una voz inclinada gritando con ironía: "Captain Kristofferson".

Música al final del documental. Primer episodio.

Hay que poner la música adecuada al final de cada vida. La música adecuada para cada muerte.

Elegir en vida la música y el porqué de la música: Santo Grial privado y siempre urgente.

Rápido, muchacho, no te detengas: ya va a empezar.

***

