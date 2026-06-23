Digitalizarán archivos notariales que podrían dar pistas de la historia colonial de Colombia

Esta pintura representa la "Capitulación de Ayacucho", uno de los últimos momentos de la dominación española sobre América. Foto: Daniel Hernández Morillo

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En un país donde se conservan muy pocos archivos de los siglos XVI y XVII, cuya mayoría desaparecieron a causa de incendios, inundaciones, guerras civiles y la desidia general, que cientos de archivos históricos del Archivo Notarial de Pamplona hayan sobrevivido hasta nuestros días es casi un milagro: fue el resultado de una combinación de trabajo, dedicación y, en ocasiones, buena fortuna.

La British Library (Biblioteca Británica), a través del Endangered Archives Programme (Programa de Archivos en Peligro) —auspiciado por la Arcadia Fund, fundación que promueve la preservación del patrimonio cultural— realizó una convocatoria anual en la que compitieron cientos de proyectos dedicados a la digitalización de archivos en riesgo. Tras dos etapas de selección, el proyecto de digitalización del Archivo Notarial de Pamplona obtuvo la subvención con una calificación destacada para digitalizar 21.000 folios de documentos comprendidos entre 1574 y 1617, en cuya primera etapa, ya finalizada, se invirtieron seis meses.

Estos textos son testimonios fundamentales para la investigación y comprensión de la historia de la Conquista, la Colonia y la República en los actuales territorios de Colombia y Venezuela.

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El equipo de trabajo estuvo conformado por los investigadores Angie Rico (historiadora de la Universidad Industrial de Santander), Jerónimo Carranza (historiador de la Universidad Nacional) y Edgar Garay (historiador de la Universidad de Massachusetts). El proyecto se realizó en colaboración con el Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona, bajo la dirección de Margarita Camacho Araque, entidad que también actuó como garante y ejecutora administrativa.

La digitalización de los Archivos Notariales permitirá que investigadores de todo el mundo lo consulten sin necesidad de trasladarse o manipular los documentos originales, contribuyendo así a su conservación y a la difusión de su contenido. El proyecto busca dejar un legado a las generaciones futuras, conservando lo que generaciones anteriores —a menudo con recursos limitados— lograron resguardar. Preservar lo que queda del archivo es un acto de memoria, responsabilidad y gratitud hacia las personas que durante siglos, de forma anónima, hicieron posible que este patrimonio sobreviviera.

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Importancia histórica de Pamplona

En la víspera de Pentecostés de 1549, en tierras de los chitareros, una expedición española encontró una espléndida región entre las montañas de la cordillera Oriental y la llamó Valle del Espíritu Santo. Reconociendo sus ventajas geográficas y climáticas, Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco fundaron el 1.º de noviembre de 1549 la ciudad de Pamplona de Indias.

Durante la conquista y la época colonial, Pamplona fue la ciudad más importante del oriente del territorio. Desde allí partieron las expediciones que fundaron Mérida, San Cristóbal y La Grita (en la actual Venezuela), así como Ocaña, Salazar de las Palmas, Chinácota, Bucaramanga y San José de Cúcuta (en Colombia).

Su ubicación estratégica en la ruta comercial que unía al Nuevo Reino de Granada con la Capitanía de Venezuela, sumada a sus tierras fértiles y a la presencia de yacimientos de oro, convirtió a Pamplona en una de las poblaciones más prósperas de la Colonia, además de constituirse como un centro político y administrativo clave para la Corona española.

El Libertador Simón Bolívar la denominó “Ciudad Patriota” por ser una de las primeras en declarar su independencia, hecho ocurrido el 4 de julio de 1810. También cumplió un papel fundamental en las campañas libertadoras de 1819 y 1821, aportando recursos humanos y económicos decisivos.

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* Historiador con especialización en Historia del Arte de la Universidad de Massachusetts. Ha participado en proyectos de restauración de murales y monumentos históricos, así como en labores de conservación y organización de archivos patrimoniales.