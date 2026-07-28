Director de fotografía de “La sociedad de la nieve” ofrecerá talleres en Bogotá y Medellín

“La sociedad de la nieve” está basada en el accidente aéreo que ocurrió en 1972, donde viajaba un equipo de rugby de Uruguay hacia Chile. Foto: Netflix

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El cinematógrafo uruguayo Pedro Luque, quien ganó un Premio Goya por “La sociedad de la nieve” y es el director de fotografía de “Matchbox”, la nueva producción de Apple TV, llegará a Colombia en septiembre para hacer parte de una agenda académica sobre cine.

Luque dará dos masterclasses de cine en Medellín y Bogotá, además de un Taller Intensivo de Dirección de Fotografía entre el 10 y el 13 de septiembre.

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“La visita representa una oportunidad excepcional para la comunidad audiovisual colombiana y latinoamericana. Más que una serie de actividades académicas, la programación ha sido concebida como un espacio de diálogo, intercambio y reflexión sobre el presente y el futuro del lenguaje cinematográfico”, mencionó en un comunicado de prensa el gestor cultural Iván Darío Jaramillo, organizador del evento.

Los encuentros están dirigidos a estudiantes, realizadores, productores, directores, directores de fotografía, fotógrafos y profesionales de la industria audiovisual de Colombia y América Latina.

Luque cuenta con una trayectoria en la que ha pasado por el cine independiente, grandes producciones y plataformas de streaming. Con 45 años, el filmógrafo uruguayo ha trabajado en proyectos de su país natal como el cortometraje Ataque de Pánico (Panic Attack), dirigido por Fede Álvarez, y La casa muda (The Silent House), presentada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, y en producciones internacionales como Don’t Breathe, The Girl in the Spider’s Web, Antebellum, Don’t Breathe 2, Paranormal Activity: Next of Kin y La sociedad de la nieve.

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Su trabajo se ha caracterizado por la precisión técnica, la sensibilidad narrativa y una constante búsqueda de nuevas posibilidades expresivas.

Los talleres que impartirá Luque serán presenciales y abordarán temáticas como los procesos creativos y técnicos que acompañan su trabajo como director de fotografía en producciones de alcance internacional. En estos espacios los asistentes verán la manera en la que se construye la identidad visual de una película desde las primeras conversaciones con el director hasta el rodaje, la planificación de la luz, el movimiento de cámara, el diseño de atmósferas y las decisiones estéticas que permiten transformar un guion en una experiencia cinematográfica.

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Los Cine Masterclasses Internacionales se realizarán el 10 de septiembre en Bogotá y el 11 de septiembre en Medellín. El 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo en Bogotá el Taller Intensivo de Dirección de Fotografía. En este último evento se espera que los asistentes se lleven herramientas que les permitan comprender la relación entre imagen y narrativa, la construcción dramática de la luz, el diálogo entre fotografía y dirección de arte, la planificación visual de una película y la resolución de desafíos técnicos y creativos propios de los rodajes de gran escala.

La programación académica fue organizada por Plot Twist Cinema, bajo la dirección de Jaramillo y con el apoyo del Cine Club El Muro.

Para mayor información y detalles de inscripción puede consultar: @plot.twist.cinema en Instagram o escribir al Whatsapp (+57) 324 6866957 o al correo ivandhj77@gmail.com

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