La traductora de “La Odisea”, Emily Wilson, criticó a Nolan: “Me avergonzaría ese guion”

Matt Damon fue el encargado de encarnar a Odiseo en esta adaptación cinematográfica del poema de Homero. Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

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“La Odisea” ya se ha establecido como un éxito en taquilla. La película de Christopher Nolan llegó a los cines recientemente entre críticas por la reducida cantidad de teatros a nivel mundial que pueden proyectarla y algunos anacronismos en la cinta. Sin embargo, el filme ha sido bien recibido por la audiencia.

A pesar de esto, hay personajes como Emily Wilson, primera mujer en traducir el poema épico al inglés, quienes opinaron que la película no es la gran cosa.

La clasicista, cuya traducción de 2017 fue alabada por Nolan en las entrevistas publicitarias para su filme, escribió un ensayo para el London Review of Books, titulado “Un hombre poco complicado”, en el que aseguró que el filme se quedaba en la superficialidad del mito.

“Se trata de un espectáculo audiovisual para toda la familia, como un elaborado espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, y con prácticamente el mismo nivel de profundidad narrativa y emocional”, escribió.

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En su ensayo sobre la película que tuvo un presupuesto de USD 250 millones, Wilson consideró que le hacía falta “profundidad psicológica, emocional, política y ética”.

La traductora aseguró que “estaría avergonzada de haber escrito cualquier parte del guion”. “Me sentí honrada al saber que Nolan había leído al menos el primer verso de mi traducción de La Odisea al pentámetro yámbico. En al menos una entrevista, citó mi versión del primer verso del poema: ‘Háblame de un hombre complejo’. Pero me avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion. Lamentablemente, el Odiseo de Damon no es complejo, ni astuto, ni ingenioso”, escribió.

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Wilson afirmó que esperaba que la afinidad de Nolan con temas homéricos lo llevara a nuevas cimas creativas. Sin embargo, “‘La Odisea’ presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad... la visión de la película es demasiado confusa, sus personajes demasiado poco desarrollados, para cumplir lo que promete a medias en términos de grandes ideas, aunque es muy buena a la hora de transmitir grandes explosiones y grandes gigantes”.

Para la traductora, hicieron falta varios de los elementos que han hecho del poema de Homero algo memorable, pues la película no “tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y la vida de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos. Su estructura narrativa es artificiosa. La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”, afirmó Wilson.

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La profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pensilvania también comentó sobre el caballo de Troya y sobre esto dijo: “No vemos el diseño ni la construcción del Caballo de Troya; en su lugar, un caballo cursi y mal diseñado (sin ruedas) aparece en la playa azotada por el viento, como si hubiera sido arrojado allí por un dron. Las dificultades de transportar objetos grandes y pesados ​​por terrenos difíciles debieron preocupar al director mientras arrastraba sus cámaras IMAX por los numerosos y complicados escenarios de la película".

A pesar de las duras críticas que lanzó Wilson, reconoció que el estreno de la película era algo para celebrar. Afirmó que esta cinta está trayendo a las audiencias de regreso a los cines, en medio de la llamada “era del streaming”.

“En lo que se describe como una época de descenso de la alfabetización y la «muerte de las humanidades», las traducciones de La Odisea, incluida la mía, se venden como pan caliente. Algunos de los que compran el libro o van al cine a ver a Tom Holland podrían incluso estudiar griego antiguo. Quizás la película convenza a algunos administradores universitarios de no recortar sus departamentos de literatura, lengua e historia. Nolan, que estudió inglés en el University College de Londres —donde los alumnos aún estudian La Odisea como texto fundamental de primer año—, se esfuerza por conseguir que el público general vuelva a leer, y se lo agradezco", finalizó.

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