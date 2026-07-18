Director del Fondo de Cultura Económica: “la lectura es una vacuna contra la desinformación”

El escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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El escritor, activista y divulgador de la historia participa en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026) que se celebra del 7 al 19 de julio, un espacio donde defendió el abaratamiento de los libros y la creación de redes de clubes de lectura para combatir el rezago cultural de la región.

En una entrevista, Taibo II argumentó la necesidad de transformar el acto de leer en un derecho y un placer popular, rompiendo de manera drástica con las barreras económicas que tradicionalmente han limitado el acceso a la palabra escrita en América Latina.

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“Sociedades que leen más tienen más vacunas contra la desinformación, sobre todo ahora que determinados centros de poder se han vuelto fuentes de distorsión sistemática que mienten con singular alegría”, afirmó.

Democratizar el libro

Al frente de la editorial pública mexicana no tradicional desde principios de 2019, el autor detalló los mecanismos no convencionales que han implementado para llevar la literatura a los rincones más aislados del continente.

“Mejoramos las redes de distribución con librebuses y librerías móviles que llegan hasta la última esquina de una sierra perdida, bajamos el precio al mínimo, y generamos una estructura enorme que ya suma 24.000 clubes de lectura ciudadana”, puntualizó Taibo II.

El director del FCE destacó el impacto del programa internacional de obsequio de libros “25 para el 25”, mediante el cual se han distribuido gratuitamente dos millones y medio de ejemplares en la región, incluyendo territorio guatemalteco.

“Buscamos crear curiosidad entre los lectores jóvenes como primer gancho para que se acerquen a la lectura, logrando reactivar un sector que suele estancarse durante la adolescencia”, explicó el escritor de novela negra.

Frente a los rezagos estructurales de alfabetización que golpean a la región, Taibo II advirtió sobre el peligro de dotar a la población únicamente con las herramientas básicas de supervivencia.

“El primer nivel te permite saber qué dice el letrero de un autobús o cuánto cuestan los tomates, pero la verdadera alfabetización debe dar una segunda salida que logre que las personas sigan leyendo de forma habitual”, argumentó.

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Resistencia cultural

El autor de narrativa histórica también abordó el desafío que representan los contextos de comunidades monolingües donde se hablan lenguas originarias que carecen de una amplia tradición escrita.

“Buscamos caminitos alternativos a través de las radios comunitarias que leen cuentos en lengua materna y mediante la distribución de libros muy ilustrados y con poco texto para romper con esos atrasos de lectura”, comentó.

Al ser consultado sobre cómo convive su rutina creativa con la gestión burocrática y su militancia de izquierda, Taibo II admitió que se trata de un proceso absorbente al que siempre le faltan horas.

“Me he vuelto un escritor de altas horas de la noche y le robo tiempo a la madrugada para escribir, porque el Fondo es un monstruo transnacional que edita 500 títulos anuales en 14 países y absorbe pedazos de tu vida”, confesó.

Su participación en un encuentro literario incluyó la presentación de la ‘Antología de novela negra’ efectuada los primeros días de la feria, una obra que reúne relatos policíacos de autores de toda América Latina y que busca funcionar como un manual de lectura para las nuevas generaciones.

El autor contó que su agenda incluyó además, la evaluación del panorama de los creadores locales y estudiar la expansión de las ferias regionales junto a la filial del FCE en Guatemala.

“Guatemala carga un rezago tremendo y una necesidad de quemar etapas para avanzar, pero últimamente va mejor y veo grandes posibilidades para desarrollar una gran red de distribución de libros a nivel nacional”, concluyó Taibo II.

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