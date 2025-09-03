Distrito abre convocatoria para ilustradores y ofrece $22 millones en incentivos

Los interesados en participar en el festival "Ilustre Bogotá 2025" podrán hacerlo en dos categorías: Profesional y Emergente. Foto: Thiago Barletta / Unsplash

Se abre una nueva oportunidad para que artistas profesionales y emergentes compartan su arte con la ciudad. Ya está disponible la convocatoria para participar en el festival “Ilustre Bogotá 2025”, una iniciativa de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) que busca reconocer el trabajo de los artistas que tomen a la capital como punto de inspiración de sus obras.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre y ofrecerá un total de $22 millones en premios, repartidos entre dos categorías. Además, los ganadores tendrán la oportunidad de divulgar su arte a través de los canales oficiales de BibloRed. Las obras participantes deberán representar distintas facetas de Bogotá y, en algunos casos, imaginar el futuro de la capital.

“Ilustrar es también una manera de escribir la historia de la ciudad. Con esta invitación queremos que los y las ilustradoras de Bogotá se conecten con sus territorios, con las narrativas urbanas y rurales, y que desde su arte aporten nuevas miradas a la conversación pública”, afirmó en un comunicado Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y de BibloRed.

Categorías de “Ilustre Bogotá 2025”

Cada categoría de participación tendrá su propio enfoque de representación de la ciudad. Los participantes podrán postularse únicamente a una de ellas: la dedicada a profesionales o la de artistas emergentes.

En la categoría Profesional, los participantes deberán presentar dos ilustraciones de técnica libre que representen “Bogotá del futuro”. Aquí el primer puesto recibirá un incentivo de $7.000.000, mientras que el segundo obtendrá $5.000.000.

Quienes deseen postularse en esta categoría deberán ser mayores de 30 años y acreditar al menos cinco años de experiencia en el campo de la ilustración.

Por otro lado, en la categoría Emergente los artistas tendrán una tarea distinta. Podrán escoger entre representar la faceta rural de Bogotá o plasmar las transformaciones que ha tenido la ciudad a través de los años. Para la primera opción se entregarán tres incentivos de $2.000.000 cada uno, mientras que para la segunda se otorgarán únicamente dos de igual valor.

En esta categoría no hay limitaciones de inscripción, salvo las que aplican de manera general a este tipo de convocatorias, como la exclusión de contratistas y trabajadores del Distrito, así como de cualquier persona relacionada directamente con la realización del concurso o familiares de los mismos.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la plataforma Invitaciones Culturales de Cultura en Bogotá, donde también estarán disponibles las bases completas del concurso.

Con esta iniciativa, BibloRed busca impulsar a los artistas a explorar nuevas narrativas de ciudad y a generar una articulación entre la experiencia urbana y la ilustración.