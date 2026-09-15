Las razones por las que ‘NAZA’ y sus directores vuelven a incomodar al poder israelí

El documental llegó a Italia con un discurso demoledor que volvió a incomodar a las autoridades de Israel. “La realidad es que, desde que comenzó este festival, hace poco más de diez días, Israel ha matado al menos a seis niños palestinos en Gaza. Una niña de tres años murió en una escuela que fue bombardeada; un niño de siete años, junto a su padre, en un automóvil; dos hermanas, en su casa, mientras dormían. Y los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron que esta matanza masiva es sistemática, no producto de…

El documental llegó a Italia con un discurso demoledor que volvió a incomodar a las autoridades de Israel. “La realidad es que, desde que comenzó este festival, hace poco más de diez días, Israel ha matado al menos a seis niños palestinos en Gaza. Una niña de tres años murió en una escuela que fue bombardeada; un niño de siete años, junto a su padre, en un automóvil; dos hermanas, en su casa, mientras dormían. Y los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron que esta matanza masiva es sistemática, no producto de un accidente, sino algo deliberado”, dijo Yuval Abraham, uno de los directores de NAZA, cuando recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia.

La película, dirigida también por la cineasta israelí Rachel Szor, recoge testimonios anónimos de 24 agentes de inteligencia y soldados israelíes, quienes explican cómo funciona el interior de los sistemas militares y algoritmos de la inteligencia artificial utilizados por el ejército para seleccionar los objetivos en Gaza, donde 73.600 personas han muerto desde que inició el conflicto en octubre de 2023. NAZA, que es el acrónimo en hebreo utilizado por el Ejército para referirse a daños colaterales —las víctimas civiles en operativos armados—, se construye a partir de esas voces y de lo que sus testimonios dicen sobre las operaciones militares en la Franja, una tierra a orillas del Mediterráneo que no para de teñirse de sangre.

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En contexto: NAZA, documental que recibió ovación de 25 minutos, obtiene el premio especial en Venecia

Abraham aprovechó el discurso para insistir en que lo que cuenta la película no es una verdad recién descubierta. “Son actos de asesinato y políticas basadas en una deshumanización total de los palestinos. Y quiero ser muy claro: esta verdad ha sido documentada y se conoce desde el primer día gracias a los periodistas palestinos”, dijo. También pidió que la película fuera vista en Israel y en otros países, y cerró esa parte de su intervención con una frase que resume su posición: “Creemos que negar un crimen es lo que permite que este persista”.

El mensaje no tardó en provocar reacciones en el poder político de Israel. Este lunes el primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que el documental es «intolerable». «He oído hablar de él (el documental) y es indignante (…) Luchamos contra la incitación antisemita a nivel mundial, pero cuando esta proviene de nuestras propias filas, resulta sencillamente intolerable», dijo Netanyahu en un vídeo de un minuto publicado en su cuenta de X.

Esa reacción se suma a la del ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, quien dijo que trabajará para intentar revocar la nacionalidad de los directores de Naza. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, por su parte, acusó este lunes al documental de intentar “socavar la legitimidad” de Israel y sus fuerzas armadas, y ordenó estudiar medidas legales contra la película y sus responsables.

Lea aquí: Jefe del Ejército israelí ordena estudiar medidas legales contra los creadores de ‘Naza’

“Basándonos en lo publicado hasta ahora, esta no es una película que ofrezca críticas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ni un intento de establecer la verdad. Se basa en libelos de sangre, distorsiones deliberadas de la realidad y acusaciones graves y falsas contra los soldados y comandantes de las FDI”, afirmó Zamir en un comunicado.

En 2025, Basel Adra (izq.) y Yuval Abraham (der.) recibieron el Óscar a Mejor Largometraje Documental por No Other Land. Foto: EFE - ALLISON DINNER

No es la primera vez que el periodista y activista Abraham incomoda al poder israelí con un documental. En 2025, presentó No Other Land, un documental dirigido también junto Szor, Hamdan Ballal y Basel Adra, que denuncia las violaciones de los derechos humanos en Palestina, específicamente la erradicación gradual de las comunidades en Masafer Yatta. Tras recibir el Óscar a Mejor Largometraje Documental, el cineasta israelí tuvo que cancelar su vuelo por amenazas de muerte.

“Estoy recibiendo decenas, si no cientos, de mensajes anónimos, como ‘Cuando vuelvas, te estaremos esperando, hijo de puta’, ‘te daré caza en el aeropuerto’. Soy periodista y he escrito cosas más críticas que lo que dije en el discurso, pero nunca había experimentado nada así (…) Tengo miedo. Ha sido muy estresante”, contó entonces.

En aquel discurso, Abraham denunció las diferencias entre su vida y la de Adra, pese a que viven a 30 minutos de distancia: “Yo vivo en un régimen civil y Basel en un régimen militar. Vivimos a 30 minutos el uno del otro, pero yo tengo derecho a voto y Basel no. Yo puedo moverme libremente por el país, pero Basel, como millones de palestinos, está atrapado en Cisjordania. Esta situación de apartheid entre los dos, esta desigualdad, tiene que terminar”.

El ministro Zohar también se pronunció en este momento. “La victoria del Óscar por el documental ‘No Other Land’ es un momento triste para el mundo del cine: en lugar de presentar la complejidad de nuestra realidad, los cineastas eligieron hacerse eco de narrativas que distorsionan la imagen de Israel en el mundo”, escribió entonces en su cuenta de X. En ese mismo mensaje añadió convertir una «calumnia» sobre Israel en promoción internacional «no es creatividad: es sabotaje al Estado de Israel y, después de la masacre del 7 de octubre y la guerra en curso, duele doblemente”.

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