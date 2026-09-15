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Las razones por las que ‘NAZA’ y sus directores vuelven a incomodar al poder israelí

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó de «intolerable» a ese documental que ganó un premio en el Festival de Cine de Venecia. No es la primera vez que los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor denuncian lo que pasa en la Franja de Gaza.

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Redacción de Cultura
14 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.
VENICE (Italy), 10/09/2026.- Israeli director Yuval Abraham poses at the photocall of 'Naza' during the 83rd Venice Film Festival, in Venice, Italy, 10 September 2026. The movie is presented in the official competition 'Venezia 83' at the festival running from 02 to 12 September 2026. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El director israelí Yuval Abraham posa durante el photocall de Naza, en el marco de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia.
Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

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El documental llegó a Italia con un discurso demoledor que volvió a incomodar a las autoridades de Israel. “La realidad es que, desde que comenzó este festival, hace poco más de diez días, Israel ha matado al menos a seis niños palestinos en Gaza. Una niña de tres años murió en una escuela que fue bombardeada; un niño de siete años, junto a su padre, en un automóvil; dos hermanas, en su casa, mientras dormían. Y los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron que esta matanza masiva es sistemática, no producto de…

Por Redacción de Cultura

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