Dos mujeres heridas a puñaladas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) fue evacuado y cerrado luego del ataque. Las autoridades buscan al sospechoso que, según sus reportes, llevaba un gorro negro.

Las víctimas, dos mujeres que permanecen “en condición estable”, fueron trasladadas al cercano Hospital Bellevue, confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). De acuerdo con la cadena NBC, las heridas no amenazan la vida de las mujeres quienes trabajan en el museo.

La policía no identificó a las víctimas del ataque ocurrido a las 4:16pm hora local y que sufrieron heridas en el cuello, espalda y clavícula. El portavoz de la policía dijo que aún no había arrestos y no dio detalles sobre cuál pudo ser la motivación de la agresión. Sin embargo, medios estadounidenses reportaron que la policía tenía identificado a un sospechoso. De acuerdo con el New York Post, el sospechoso se escondía en el museo y no es desconocido para la policía. Según el medio estadounidense, se cree que el sospechoso es un antiguo empleado del museo.

Le sugerimos: Centenario de Jack Kerouac: la Generación Beat y el tintero de la locura

A través de redes sociales varios usuarios, que se encontraban en el museo al momento de la evacuación, contaron que el equipo de seguridad de la institución los sacó del edificio sin ninguna explicación. Un usuario de Twitter escribió: “No nos dijeron lo que estaba pasando, solo que tenían que cerrar las exhibiciones de inmediato. Una mujer dijo que era una emergencia. Se manejó muy bien. Me quito el sombrero ante los trabajadores y la policía de Nueva York”.

En un tuit, el NYPD pidió a las personas que eviten el área donde está ubicado el MOMA “debido a una investigación policial”. “Debido a una investigación policial, evite el área de la calle 53 entre la Quinta y la Sexta Avenida”, dice el tuit. “Espere vehículos de emergencia en los alrededores”.

Le recomendamos: “Un abrazo al vacío” llega al teatro Jorge Eliécer Gaitán

Según el New York Times John Miller, comisionado adjunto de las Oficinas de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía, dijo que el sospechoso intentó entrar a las 4:15pm al recinto y se le negó la entrada. El medio reportó que el hombre se molestó y “saltó sobre el mostrador de recepción y procedió a atacar y apuñalar a dos empleados del museo varias veces”, dijo Miller citado por el New York Times.

Otros visitantes, como Wendy Keffer, dijeron al New York Times que “estábamos entrando al museo y cuando estábamos a punto de entrar cuando vimos a cientos de personas salir corriendo y todos gritaban tirador, tirador” y lo calificaron como un juego de teléfono roto, ya que al inicio del ataque se creía que era un tiroteo.

Podría interesarle: En los objetos también hay memorias