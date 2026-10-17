Dos plantones en el Museo Nacional por la remoción de piezas

La controversia comenzó el jueves 15 de octubre, cuando fueron retiradas piezas relacionadas con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, el conflicto armado, las campañas…

Una de las movilizaciones está prevista para este sábado 17 de octubre, a las 12:30 p. m., frente al Museo Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 28, en Bogotá. La convocatoria lleva por nombre “Plantón por nuestras artes, culturas y memorias” y llama a organizarse colectivamente ante lo que sus promotores consideran censura y borradura histórica.

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La controversia comenzó el jueves 15 de octubre, cuando fueron retiradas piezas relacionadas con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, el conflicto armado, las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

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Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que había dado instrucciones a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

La decisión también ha generado críticas sobre sus consecuencias museológicas. Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, advirtió que las piezas formaban parte de exposiciones permanentes construidas durante años de investigación y mediante procesos de revisión curatorial. A su juicio, retirarlas afecta la narrativa de las salas y desconoce los procedimientos establecidos para intervenirlas.

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El segundo plantón se presenta bajo la consigna "Los nazis se nos metieron al museo" y convoca a defender la memoria histórica del movimiento de víctimas y de la población LGTBIQ+.

Por su parte, la ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la decisión del Gobierno y afirmó que el Museo Nacional no debe convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político ni de difusión de versiones sesgadas de la historia. En un pronunciamiento publicado el viernes 16 de octubre, sostuvo que la institución tampoco puede ser un espacio de apología al delito o revictimización y que debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Además, señaló que el museo debe proteger a los menores de edad del acceso a material sensible, aunque no explicó de qué manera las piezas retiradas podrían vulnerar sus derechos.

Holguín también anunció que el Ministerio está evaluando y rediseñando la museología y la curaduría de los espacios a su cargo, con el propósito, según afirmó, de garantizar la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico del país. Sin embargo, en su pronunciamiento no precisó qué ocurrirá con las piezas retiradas de las salas del Museo Nacional.

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