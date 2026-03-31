Dua Lipa será curadora del Festival de Literatura de Londres 2026

La cantante Dua Lipa fundó Service95, un club de lectura virtual, donde escoge un libro al mes y en ocasiones tiene autores invitados. Foto: EFE - NINA PROMMER

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La cantante Dua Lipa, destacada artista del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, ha sido elegida como comisaria literaria (o curadora literaria) del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19° edición y será uno de los platos fuertes del 75° aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.

“La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira. Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad”, ha dicho la cantante, galardonada con varios premios Grammy y Brits.

Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo, ha fundado un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club. Una vez al mes, elige un libro que comenta y a veces se sienta con su autor para hacer juntos un pódcast. En ese espacio, ha dado voz a autores perseguidos o censurados, además de crear sus propias listas de libros preferidos.

Sus libros recomendados son de lo más diverso: abundan los de ficción y también hay ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos o literatura traducida. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, o La mala costumbre, de Alana Portero, han sido algunos de los libros que ha elegido.

“Dua Lipa es una figura cultural de talla mundial con millones de seguidores en todo el mundo, y su pasión por la palabra escrita y hablada ha inspirado a una nueva generación de lectores. Estamos encantados de que tome las riendas de nuestro emblemático Festival de Literatura de Londres, aportando su increíble talento creativo, su compromiso y su influencia para conectar al público con nuestros mejores escritores”, afirmó Mark Ball, director artístico del Centro Southbank, para el periódico The Standard.

Sobre el 75° aniversario del Southbank Centre

El Centro Southbank surgió en 1951, a partir del Festival de Britain celebrado ese año, como una forma de traer esperanza después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con su página web. El primer espacio en ser construido dentro de este recinto fue el Royal Festival Hall, una sala destinada para conciertos, bailes y conferencias. Actualmente, este lugar recibe 3.7 millones de vistantes al año y se ha consolidado como el centro artístico más grande de Reino Unido.

Para su 75° aniversario, el Centro Southbank cuenta con una amplia programación, en la que se incluyen eventos como la presentación “You are here”, un recorrido por la música británica creado por Danny Boyle, Carson McColl, Gareth Pugh y Paulette Randal.

También tendrá lugar el Festival Internacional de Poesía 2026, que homenajeará la vida y el legado del escritor Benjamin Zephaniah; el egreso de la artista Anish Kapoor a la Hayward Gallery después de más de dos décadas; y la celebración del cumpleaños número 80 del autor de libros infantiles Michael Rosen.