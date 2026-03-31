Libros digitales en Colombia crecen en ventas, pero no superan al formato impreso

En 2024, las ventas de libros digitales en Colombia alcanzaron los COP 96.477 millones. Foto: FreePik

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En nuestra era digital, los hábitos y formatos de lectura se han ido transformando progresivamente ante los nuevos públicos. El acceso a la tecnología se ha amplificado en Colombia y el mundo entero, por lo que la forma en la que leemos tras estos avances también ha cambiado. A partir de esto, la Cámara Colombiana del Libro realizó el estudio “Libro digital: evolución y adopción en el sector editorial colombiano”

En este informe se presentan estadísticas correspondientes al periodo 2018–2024 sobre el crecimiento de las ventas de libros digitales a nivel nacional, así como las distintas modalidades de adquisición y los sectores que lideran la edición y difusión de este tipo de publicaciones.

En 2018, la venta de libros digitales en el país alcanzó la cifra de COP 52.874 millones, mientras que en 2024 fue de COP 96.477 millones. A pesar de esto, hoy en día el libro digital representa el 9,9 % de las ventas en el sector editorial, mientras que los formatos impresos siguen constituyendo más del 90 % de las ventas en el mercado.

“Durante las últimas décadas —y en particular durante la pandemia por el COVID-19— el libro digital experimentó un crecimiento inusitado. Sin embargo, este formato no alcanzó los niveles de aceptación que inicialmente se proyectaron, aunque ello no significa que no existan importantes oportunidades para su desarrollo", dijo Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara, en la carta de presentación de este estudio.

Por otra parte, al analizar el sector desde los registros de ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro) en el país, se pudo observar que, en 2018, los libros digitales representaban el 34,7 % de estos registros, mientras que en 2024 el porcentaje fue de 36,3 %.

Por otra parte, los hábitos de lectura relacionados con formatos digitales también incrementaron. En 2014, la población lectora de libros digitales en Colombia era del 14,8 % y en 2017 subió al 19,8 %, marcando un crecimiento sostenido. No obstante, de 2017 a 2022, los porcentajes tuvieron un incremento considerable, llegando a una población lectora digital del 45 %.

Dispositivos y formatos

De acuerdo con las estadísticas de 2022, del 45 % de los encuestados que afirmaron leer electrónicamente, un 74 % lo hacía en teléfonos inteligentes, el 44 % en computadores, un 13 % en tabletas y el 13 % restante en lectores especializados de e-books.

En cuanto a los formatos, la información recopilada en 2024 evidencia la predominancia del e-book o libro electrónico, con el 35,1 % de los registros de ISBN, mientras que el audiolibro tiene apenas el 1,2 %. No obstante, las ventas de audiolibros en el país sí incrementaron, pasando de COP 195 millones en 2018 a más de COP 1.000 millones en 2024.

Editoriales, temáticas y proyecciones a futuro

Las principales editoriales que publican y distribuyen libros digitales son las comerciales y las universitarias, con el 70 % de los ISBN en 2024. Las editoriales universitarias cuentan con un total del 37,9 % de registros con ISBN y las comerciales compiten con un porcentaje similar, el 32,2 %.

Por otra parte, el mercado del libro digital en el país se concentra en publicaciones técnicas y educativas, que representan un 93,2 % de las ventas. En los libros digitales publicados por las editoriales comerciales, las temáticas más frecuentes son sociedad y ciencias sociales (15,2 %), biografía, literatura y estudios literarios (12,5 %), lengua y lingüística (7,9 %), medicina y enfermería (7,6 %) y deportes y actividades al aire libre (9,9 %).

Mirando hacia el futuro, la Cámara Colombiana del Libro proyecta en su informe que las ventas digitales en el país alcanzarán los COP 179.388 millones en 2030, mientras que para ese mismo año se espera que el audiolibro alcance los USD 35.470 millones en ventas a nivel global. Por último, aunque se prevee que el libro técnico y científico siga predominando en lo digital, también se espera que los géneros de ficción y el libro religioso crezcan exponencialmente.