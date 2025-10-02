Festival de Títeres Manuelucho 2025: programación en Bogotá

Este año el festival rinde un homenaje central al maestro César Álvarez (1951-2024), fundador de La Libélula Dorada. Foto: Prensa

El Festival Internacional de Títeres Manuelucho celebrará entre el 4 y el 26 de octubre una nueva edición en Bogotá. La programación contará con la participación de seis países, catorce compañías, diecisiete obras y veinticuatro funciones que se presentarán en distintos escenarios de la ciudad. Marionetas de hilo, títeres de mesa, teatro de objetos, clown y reciclaje creativo son algunas de las técnicas que se desplegarán en montajes que van desde relatos clásicos hasta propuestas que abordan temas contemporáneos como el medioambiente.

Homenajes y programación artística

Este año el festival rinde homenaje a César Álvarez (1951-2024), fundador de La Libélula Dorada y del propio encuentro, cuya trayectoria marcó la historia del teatro de títeres en Colombia. También se reconocerá la labor de Ernesto Aronna, figura destacada en el ámbito escénico.

Las agrupaciones internacionales invitadas incluyen a Jordi Bertran (España), Omar Álvarez (Argentina) y Teatro La Proa (Cuba), mientras que desde República Dominicana se suma el Teatro Cúcara-Mácara y desde Ecuador, La Rama de Plata. A nivel local, compañías como Los Animistas, Jabrú, Manicomio de Muñecos y La Pepa de Mamoncillo acompañarán la programación.

Las funciones se realizarán de viernes a domingo en escenarios como el Teatro La Libélula Dorada, el R101, el Teatro El Parque y el Teatro Ernesto Aronna. Además, la red de bibliotecas públicas de Biblored —con sedes como Tintal, Virgilio Barco, Perdomo y Lago Timiza— recibirá funciones especiales con entrada gratuita, garantizando acceso descentralizado para niños, jóvenes y familias.

Obras y espacios de formación

La apertura tendrá lugar en el Teatro La Libélula Dorada con “Ácidas ficciones”, montaje de la compañía anfitriona, y “¿Quién ronca en el cañaveral?" del Castillo del Gato. Durante el festival se presentarán obras como “Érase una vez un pato” (Cuba), “Sakados del Tacho” (Argentina), “El Gallo de Oro” (Colombia), “El flautista de Hamelin” (República Dominicana), “Point” (España) y “El niño de arena” (Argentina), entre otras.

La programación incluye talleres de animación de títeres de mesa, marionetas de hilo y clown para la infancia, dictados por artistas invitados de Argentina y España. También se llevará a cabo una clase magistral sobre la historia del guiñol y un panel de gestión y producción.