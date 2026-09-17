Los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas, hermano de Billie Eilish, comunicaron que no continuarían en la gira. Rowe y Lukas Graham estaban…

La gira internacional de Ed Sheeran atraviesa una polémica después de que Macklemore fuera apartado de las fechas en Estados Unidos tras pronunciarse a favor de Palestina durante dos conciertos en Nueva Jersey. Después de su salida, otros cuatro artistas anunciaron que abandonaban el proyecto en solidaridad con el rapero y el pueblo palestino.

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Ed Sheeran: la crisis tras la exclusión de Macklemore por sus mensajes sobre Palestina

Los irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas, hermano de Billie Eilish, comunicaron que no continuarían en la gira. Rowe y Lukas Graham estaban previstos para sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses restantes, mientras que Beoga acompañaba a Sheeran durante algunos momentos de sus conciertos.

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Finneas, por su parte, estaba anunciado para varias fechas latinoamericanas. “No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz en defensa de los oprimidos. Me solidarizo con Palestina y su pueblo”, afirmó, según recogió la BBC.

La controversia comenzó después de los conciertos del 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Macklemore, que actuaba como telonero de Sheeran, pronunció desde el escenario un discurso a favor de una “Palestina libre” y dijo que quería que las personas en Gaza y Cisjordania supieran que no habían sido olvidadas.

Durante una de las presentaciones también interpretó Hind’s Hall, mientras en las pantallas se mostraban imágenes de la devastación en Gaza, según informó la BBC.

Sus intervenciones generaron críticas de organizaciones como StopAntisemitism y el Consejo Israelí-Estadounidense. Macklemore regresó al escenario la noche siguiente y se dirigió al público judío para señalar que sus críticas a Israel no eran contra ellos.

Días después, el rapero anunció que había sido excluido de las fechas restantes de la gira en Estados Unidos. Macklemore señaló al propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, quien también es propietario del Gillette Stadium, donde estaban programados conciertos de la gira para el 25 y 26 de septiembre.

Según relató Macklemore, Kraft había impulsado a otros propietarios de estadios a rechazar su participación y Sheeran se enfrentaba a la posibilidad de no poder presentarse en esos escenarios si el rapero permanecía como telonero.

CNN informó que Kraft confirmó su decisión de impedir la presentación de Macklemore en el Gillette Stadium. En un comunicado citado por ese medio, justificó la medida por lo que consideró el contenido difundido por el rapero durante los conciertos en Nueva Jersey y un historial de “retórica e imágenes antisemitas”.

Macklemore ha rechazado que sus críticas a Israel constituyan odio contra el pueblo judío. En el comunicado en el que anunció su salida de la gira, sostuvo que oponerse al sionismo, criticar a Israel o decir “Palestina libre” no debía equipararse con antisemitismo.

¿Qué ha dicho Ed Sheeran?

Sheeran aseguró que la decisión de retirar a Macklemore no fue suya. Según explicó, los recintos de las siguientes fechas comunicaron que cancelarían los conciertos si el rapero permanecía como telonero.

“La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”, afirmó el cantante, quien explicó que el contrato del rapero correspondía al promotor y no directamente a él.

Sheeran también defendió su decisión de no utilizar sus conciertos para expresar posiciones políticas. Dijo estar “horrorizado” por el conflicto entre Israel y Palestina y calificó el sufrimiento causado como una “tragedia humana”, pero sostuvo que sus opiniones personales no necesariamente deben hacer parte de su actividad profesional.

El cantante señaló que entre su público hay jóvenes y niños de diferentes procedencias y que quienes asisten a sus presentaciones no esperan encontrarse con un foro político. Al mismo tiempo, manifestó su respeto por Macklemore por expresar públicamente aquello que defiende.

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Macklemore, por su parte, evitó responsabilizar personalmente a Sheeran. Lo describió como un amigo y reconoció la situación en la que se encontraba, aunque ambos terminaron, según su versión, en un punto de desacuerdo sobre la posición que debía asumirse.

Las críticas llegan a Hollywood

La polémica se extendió esta semana a otras figuras de la industria del entretenimiento. Según EFE, las actrices Hannah Einbinder, protagonista de Hacks, y Marissa Bode, conocida por interpretar a Nessarose Thropp en las películas de Wicked, criticaron públicamente a Sheeran.

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Bode escribió en TikTok: “Puede que mis piernas ya no funcionen como antes, pero al menos tengo columna vertebral. ¡Palestina libre!”.

El senador Bernie Sanders también intervino en la controversia y cuestionó la capacidad de los propietarios de estadios para impedir que los artistas se pronuncien sobre asuntos políticos.

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Mientras crecía la discusión, Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas comunicaron su salida de la gira. Sin embargo, según informó EFE, este miércoles los nombres de Rowe y Graham todavía figuraban como teloneros tanto en la página oficial de Sheeran como en las de algunos de los estadios. Finneas también continuaba siendo anunciado en varias presentaciones latinoamericanas.

¿Qué pasará con la gira?

El siguiente concierto de Sheeran está previsto para el 19 de septiembre en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Después, la gira continuará por Estados Unidos con presentaciones en Foxborough, Atlanta, Indianapolis, Charlotte, Arlington, Hollywood y Tampa.

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La etapa sudamericana está programada para comenzar el 21 de noviembre en Santiago de Chile. Después están previstos conciertos en Asunción, el 26 de noviembre; Buenos Aires, el 29; y São Paulo, el 5 y 6 de diciembre.

El cierre de la gira está programado para el 11 de diciembre en Ciudad de México. Sheeran había cancelado una segunda presentación en esa ciudad prevista para el día siguiente.

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El Loop Tour promociona Play (2025), el octavo álbum de estudio de Sheeran. La gira comenzó el 16 de enero de 2026 en Auckland y ha pasado por Australia, Latinoamérica y América del Norte.

La salida de los cuatro artistas deja ahora abierta la pregunta sobre quién acompañará a Sheeran en las fechas restantes y, particularmente, sobre qué ocurrirá con las presentaciones para las que algunos de ellos todavía aparecen anunciados.

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