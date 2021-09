Editores independientes: un trabajo “de artesanos”

Desde hace cinco años que los españoles Bárbara Pérez de Espinosa, Agustín Márquez y Pedro Garrido crearon la editorial La navaja suiza con la intención de descubrir nuevos autores y alejarse de las editoriales de nicho. Cada uno venía de una rama diferente: Pérez de Espinosa es abogada, Márquez es ingeniero de comunicaciones y Garrido es editor en Oxford. Se conocieron por medio de una red cultural que hace honor a la literatura de Georges Perec y la lectura -todo lo que tienen en común- fue el punto de partida.

Han trabajado con escritores latinoamericanos, españoles, estadounidenses, franceses, entre otros. De Colombia han publicado a Ricardo Silva Romero y ahora están en proceso con Andrea Mejía.

Durante el confinamiento, Bárbara Pérez de Espinosa leyó mucho más que en otros periodos de su vida y no sólo manuscritos o ediciones en las que buscaría erratas. Sabiendo que no quería inhibir sus lecturas propias, comandaba cajas llenas de libros que la acompañaron durante todo 2020 y buena parte de 2021: “Se dice que la gente ha empezado a leer más en el confinamiento. No sé hasta qué punto es verdad. Yo creo que los que empezaron a leer en el confinamiento, lo abandonarán eventualmente cuando retomen la vida social porque las prioridades son otras. A lo mejor hay gente que sí que leía y ahora lee un poco más, a lo mejor ha incrementado el volumen de lecturas, pero de lectores como tal no tengo tanta esperanza. La gente invierte su tiempo en redes sociales, en lecturas cortas, rápidas y que no exijan mucha profundidad, entonces, por ese consumo masivo y fácil de información, pues muchas personas ya no están acostumbradas a sentarse a leer en silencio con un libro que les exiga un esfuerzo lector y de comprensión”.

Lee todo, o casi todo, en libros impresos: “yo creo que el libro impreso no va a desaparecer, se ve en las cifras. Las librerías han vuelto a coger fuerza. Creo que el amante de la literatura le gusta leer en papel, porque le gusta el objeto”.

De hecho, considera que uno de los temas de las editoriales independientes es generar una experiencia en torno al libro como objeto: “Nosotros invertimos mucho en lo que es el objeto. Nos gusta ver que el papel es bueno, que la cubierta sea cuidada, trabajamos con ilustradores distintos porque entendemos que un libro es un bien caro, que no todo el mundo puede comprarse varios libros al mes. Hay que pensar que los lectores pueden ser de cualquier clase social, y si van a hacer un esfuerzo por comprar un libro tuyo tienes que hacer el objeto más bonito para que cuando lo vuelvan a ver digan ‘invertí en esto, tiene buen papel, no hay errores, se puede conservar’. Muchas veces las editoriales independientes quieren dar una experiencia distinta, más global al lector, y en mi opinión tienen un trabajo como artesanos”.

Para tener una caseta en la Feria del Libro de Madrid, las editoriales deben haber publicado ya un mínimo de 25 libros y contar con una cantidad de público lector que les garantice el pago del stand, por lo que hay varias editoriales y librerías que se agrupan en una misma caseta: de las más de tres mil organizaciones editoriales que hay en España, apenas unas cientos logran el espacio en eventos como este.

¿Cuáles son las diferenciales del sector independiente frente a las grandes editoriales comerciales?

Ser una editorial independiente tiene sus desventajas y sus ventajas. Las ventajas es que nosotros no tenemos esa tiranía de las grandes editoriales que deben cumplir con las cifras que les marcan los departamentos financieros. Y nosotros tenemos más libertad para publicar cosas arriesgadas y no perder un poco lo que es la esencia del oficio: te da una independencia que no se paga con dinero. Otra desventaja es que muchas veces los grandes grupos copan todo: medios de comunicación y muchos eventos; pero yo creo que ha habido un cambio en los últimos años que cada vez hay más librerías independientes, llevadas por gente joven, y muchas de esas librerías independientes lo que buscan es la calidad literaria, cierto tipo de lector siempre va allí porque sabe que tiene una narrativa que se pueda adecuar a lo que está buscando, cosas no tan meanstream.

¿Lo comercial afecta lo literario?

Yo creo que cada lector debe tener acceso al tipo de libro que quiera tener. Si a un lector le gusta una cosa más comercial y las grandes editoriales le apuestan más a eso, es como la comida: tiene que haber para todos. Estamos en desventaja, sí, pero bueno, lo importante es cada uno seguir su camino sin mirar lo que hacen los demás: hay cosas que por mucho que uno se lamente no van a cambiar. Esto es un sector como cualquier otro y rige la ley de la oferta y la demanda, y el dinero. Y como en todos los sectores hay que gente que es apasionada a la literatura y gente que está aquí como podría estar vendiendo tornillos. Los objetivos son distintos, las maneras de entender el negocio también y lo importante es sobrevivir, seguir publicando libros y que eso nos reporte a nosotros felicidad, que lo que es un gusto no se convierta en una tortura, en que tenga que vender treinta mil ejemplares porque es que sino no me salen los números, no: publico lo que me pide el cuerpo. Mi mirada es otra, es tener unos lectores que vean un libro nuestro y lo puedan identificar.

Desde su experiencia editorial, ¿cómo describe a los escritores contemporáneos?

Creo que los escritores hoy en día leen menos de lo que deberían y creo que los latinoamericanos leen más que los españoles. Los españoles se centraron en la autoficción y hace falta que lean más, creo que dan el paso demasiado pronto; es cierto que necesitas cierta frescura, pero también tienes que tener un conocimiento.

Y la literatura, ¿cómo la define? ¿Es siempre la misma?

La literatura es la posibilidad que tiene el ser humano de descubrir otras vidas, culturas, de reenamorase del lenguaje; es una herramienta que facilita la comprensión entre las personas de un mismo país o de un mismo idioma -como es el caso de Latinoamérica con España-. Yo creo que abre las mentes, los lectores normalmente son más tolerantes y como decía Emily DIckinson: “para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”. Un lector lleva mejor la soledad. Y yo creo que es un patrimonio cultural que necesita muchas más ayudas.