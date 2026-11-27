Un equipo de egiptólogos descubrió fragmentos de papiro carbonizados de hace 3,400 años que detallan el ritual de maldición contra Apofis en un basurero en la ciudad de Tebas. Este hallazgo cambió la percepción de los historiadores frente a este ritual, pues según el papiro descubierto, se hacía mil años antes de lo que se pensaba. La única prueba conocida del ritual, lo ubicaba hacia finales del siglo IV, sin embargo, ese fragmento no respondía a las preguntas de ¿Quiénes realizaban el ritual? ¿Cuándo y dónde?

Este nuevo descubrimiento, titulado "Maldiciendo a Apofis: texto y cultura material de un ritual egipcio de execración" y publicado en el Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (Revista de Lengua y Arqueología Egipcias), se realizó a través de una excavación en el templo mortuorio de Tutmosis III, el quinto faraón de la decimoctava dinastía. Los investigadores descubrieron 40 fragmentos de papiro quemado que habían sido perforados antes de ser desechados en el basurero del templo.

Fredrik Hagen, profesor de Egiptología en la Universidad de Copenhague, y sus colegas descubrieron que los fragmentos de papiro eran copias del tamaño de una estampilla, producidas en masa y creadas con la intención de ser quemadas. La perforación y carbonización que presentan coincide con las instrucciones del ritual. Para Hagen, es una fortuna que haya piezas sobrevivientes en las que todavía se puede entender su contenido.

Charred papyrus places Egypt’s Apophis curse ritual 1,000 years earlier than its surviving manual, with 40 tiny fragments recovered from a temple trash dump. @uni_copenhagen https://t.co/lllvoBJ5X5 — Phys.org (@physorg_com) November 26, 2026

"Estos diminutos fragmentos nos dan una nueva pista sobre la frecuencia de los rituales de maldición en el antiguo Egipto. Nuestros hallazgos y el posterior análisis del ritual confirman que formaba parte habitual de la vida en los templos, pero un vistazo rápido a las referencias al ritual en otros contextos también muestra que se utilizaba ampliamente fuera de los templos y que era una característica común de la cultura egipcia en general", explicó Fredrik Hagen, profesor de Egiptología de la Universidad de Copenhague, en un comunicado.

Según reportó Archaeology Mag, este ritual, en la creencia egipcia era conocido como el "Derrocamiento de Apofis" y pretendía ayudar al dios del sol Ra en su lucha contra Apofis, quien intentaba detenerlo cada noche en su viaje por el inframundo y evitar que reapareciera en la mañana. Según escribió el doctor Russell Moul en la revista Discover, esa lucha representaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, al igual que la tensión cósmica entre el caos y el orden.

"Apofis era representado como una serpiente con su nombre escrito en tinta roja sobre papiro, o como una figura de cera. El papiro o la figura era pisoteado, escupido, atravesado con un cuchillo y quemado mientras se recitaban conjuros. Generalmente, los sacerdotes realizaban el ritual, y con el tiempo se fue adaptando. Quienes lo practicaban lo dirigían contra los enemigos del faraón o cualquier otra persona a la que apuntaran, y contra elementos relacionados con la serpiente, como el veneno y el mal tiempo. También se utilizaba para tratar enfermedades y para asegurar el éxito personal, o lo contrario para un enemigo", reportó el portal especializado en arqueología.

Hagen explicó que los fragmentos recién descubiertos también muestran la evidencia física más antigua de cómo se realizaba este ritual. “Durante el ritual, el dibujo en papiro solía quedar completamente destruido: pisoteado, escupido, perforado con un cuchillo y, finalmente, quemado. Muchos de los 40 fragmentos muestran signos de haber sido perforados y carbonizados, lo que coincide notablemente con las instrucciones del ritual”, afirmó Hagen.

El investigador y su equipo creen que, al cambiar el método y enfocarse en lugares como basureros fuera de los templos, se pueden hacer diversos hallazgos sobre la vida al interior de estos lugares. Además de los papiros con el ritual, también descubrieron fragmentos del archivo administrativo del templo, lo cual daría pistas sobre la logística económica del día a día en un templo egipcio.

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