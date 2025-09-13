El 47 Salón Nacional de Artistas se realizará en el Cauca entre octubre y diciembre de 2025

El 47SNA estará enmarcado en el programa Artes para la Paz, que busca garantizar el acceso de niñas, niños y jóvenes a la educación artística. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció que el 47 Salón Nacional de Artistas (47SNA) se llevará a cabo en el departamento del Cauca entre octubre y diciembre de 2025. Bajo el lema “Kauka, asamblea de mundos posibles”, esta edición busca reconocer la diversidad, la memoria y la fuerza cultural del territorio, con actividades en Popayán, Santander de Quilichao y más de 15 municipios del departamento.

La elección del Cauca continúa con la iniciativa de descentralizar al Salón y llevarlo a otros territorios donde antes no se habían dedicado grandes esfuerzos en términos de difusión cultural. Según el Ministerio, realizarlo en esta región es un acto de reconocimiento a las comunidades que han convertido el arte en una herramienta de paz, dignidad y futuro.

El lanzamiento oficial del evento será el próximo 17 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Allí se revelarán más detalles de los artistas invitados y, además, se realizará la presentación de un performance participativo de Eider Yangana y músicas Misak, caucana y del pacífico.

El 47SNA está enmarcado en el programa Artes para la Paz. Este programa busca garantizar el acceso de niñas, niños y jóvenes a la educación artística como un derecho, promoviendo expresiones como la música, la danza, el teatro, la literatura y las artes visuales en territorios históricamente excluidos.

En esa línea, el Salón no solo será un escenario de exhibición, sino también un espacio de creación colectiva, donde las comunidades serán protagonistas al compartir sus memorias, tradiciones y proyectos de paz a través del arte.

El equipo curatorial de esta edición estará conformado por Carolina Chacón, Catalina Vargas, el Consejo Ancestral Willka Yaku, Eblin Grueso y Laura Campaz, quienes pondrán el acento en los saberes ancestrales, las prácticas comunitarias y las expresiones afrocolombianas e indígenas. La propuesta curatorial busca articular la riqueza cultural del Cauca con las dinámicas del arte contemporáneo, fortaleciendo la participación de diversos sectores de la sociedad.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, destacó la importancia de llevar el Salón a este territorio y afirmó: “Donde la guerra sembró silencio, hoy el Estado siembra arte, memoria y dignidad; allí donde nunca llegó la cultura como derecho, hoy florece como política pública”.

Con más de 80 años de historia, el Salón Nacional de Artistas se ha consolidado como uno de los programas más importantes en términos de formación y difusión cultural en el país. A lo largo de sus ediciones ha buscado visibilizar tanto a artistas consolidados como a nuevas generaciones, fomentando el diálogo entre regiones, comunidades y lenguajes artísticos.