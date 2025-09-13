Así se deben limpiar los libros: la forma correcta de hacerlo

La acumulación de polvo y la humedad son algunos de los principales factores de deterioro de los libros. Foto: Mikołaj / Unsplash

Las bibliotecas personales son ventanas a través de las cuales se puede ver la vida de un lector. Analizarlas de cerca permite identificar cuáles han sido los favoritos y cuáles, en cambio, apenas si fueron desempacados. Revelan aficiones, deseos y aspiraciones de sus dueños; incluso hay quienes aseguran que las bibliotecas —sobre todo aquellas llenas de libros sin leer— nos hablan no tanto del tipo de personas que somos, sino del que queremos ser.

Sin embargo, todo esto puede venirse abajo fácilmente por falta de higiene. El polvo, la humedad, los hongos y los ácaros pueden contaminar toda una biblioteca y, de paso, contribuir a la propagación de enfermedades entre sus lectores. Por eso, una buena higiene de los libros es clave para quienes desean conservar durante décadas o, por qué no, siglos, su tesoro literario.

Aquí le presentamos una guía práctica y rápida para cuidar de sus libros.

¿Cómo limpiar un libro?

Lo primero es la seguridad. En el proceso de limpieza es posible levantar polvo o exponerse al contacto con hongos y bacterias, de modo que antes de comenzar se recomienda usar tapabocas y guantes.

Uno de los mayores enemigos de los libros es la humedad, así que evite utilizar agua o jabón. Lo más recomendable es contar con un paño de microfibra y un cepillo de cerdas suaves. Uno por uno, tome los libros de su biblioteca y retire el polvo acumulado en cubiertas, lomos y cantos, siempre con movimientos suaves de adentro hacia afuera.

En casos en los que el polvo esté muy adherido, puede emplear un poco de alcohol etílico, pero nunca en grandes cantidades ni aplicado directamente sobre el libro. Con ayuda de un paño suave, extienda una pequeña cantidad sobre las áreas afectadas y deje que el libro se airee antes de devolverlo a la estantería. Así evitará restos de humedad que, con el tiempo, podrían convertirse en hongos.

También es importante tener en cuenta el tipo de cubierta. Aunque la limpieza regular del polvo es indispensable en cualquier libro, las tapas de cuero o tela requieren un tratamiento especial para conservar sus propiedades.

Con estos simples pasos, usted podrá conservar sus libros en buen estado por mucho más tiempo. Y recuerde: si sus ejemplares presentan manchas, quiebres u otros signos de deterioro importante, lo mejor es acudir a un profesional en restauración.

Tres recomendaciones adicionales

Limpiar los libros es esencial para su conservación, pero si quiere prolongar aún más su vida, tenga en cuenta lo siguiente:

Manipúlelos siempre con las manos limpias. La grasa de la piel o los residuos de suciedad se adhieren al papel y aceleran el deterioro. Además, evite usar saliva para pasar las páginas. Al guardarlos, prefiera colocarlos en posición vertical en lugar de apilarlos horizontalmente, ya que esto último puede deformarlos. Conserve sus libros en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. Así evitará la decoloración de cubiertas y lomos, y prolongará su buen estado.

¿Tiene alguna recomendación que se haya quedado por fuera? Déjela en los comentarios.