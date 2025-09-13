“El horror es un estado constante de la humanidad”: Mariana Enriquez

Mariana Enriquez es reconocida por obras como "Los peligros de fumar en la cama", "Las cosas que perdimos en el fuego" y su novela reconocida con el Premio Herralde "Nuestra parte de noche". Foto: EFE - Pablo Martín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El horror “es una constante de la humanidad”, ahora amplificado y percibido de forma continua a través de las pantallas digitales; una naturaleza que tiene su reflejo en todas las artes. Es un género donde la argentina Mariana Enriquez es referente internacional.

Es conocida entre sus lectores y parte de la crítica como ‘La reina del terror’: “Son cosas que me ponen los medios, pero tampoco me molesta”, explicó Enriquez (Buenos Aires, 1973) en una entrevista a raíz de su estancia en España para asistir y participar en una nueva edición del Hay Festival como protagonista.

“No estamos preparados cognitivamente para asistir a un genocidio (Gaza), pero esto mismo ocurría en Ruanda en 1994 cuando la gente moría a machetazos. Entonces no había teléfonos móviles que nos lo recordaran continuamente”, apuntó la laureada autora de libros de relatos como “Las cosas que perdimos en el fuego” (2016), “Los peligros de fumar en la cama” (2009) y, más recientemente, “Un lugar soleado para gente sombría” (2024), además de novelas como “Nuestra parte de noche” (2019), distinguida con el Premio Herralde en la modalidad.

¿Qué escribe Mariana Enriquez?

Desde su bautismo en letra impresa con “Bajar a lo peor” (1995), Enriquez no ha dejado de subir a lo largo de tres décadas durante las cuales ha macerado una narrativa singular que, dentro del género del terror gótico o el fantástico, ha vertido aguas desde el racionalismo de su abuela gallega y las supersticiones de la otra gran mamá, la argentina.

Los niños quemados con Napalm en Vietnam hace cincuenta años o hace diez con los narcos en México “cortando cabezas y colgando cuerpos de los puentes” demuestran, en su opinión, que “siempre estuvimos sometidos a cosas así. La única diferencia radical es la posibilidad de verlo ahora en vivo a través de las pantallas”, afirmó.

“El horror es un estado constante de la humanidad, por eso el momento actual no me parece que sea ni mejor ni peor: los conflictos micro y macro son continuos”, continuó la autora.

Desde la realidad a la ficción

Mariana Enriquez bebe de la realidad que la rodea, la que vivió durante su infancia en su país (dictadura militar) y la que rodea el mundo en el que creció, “pero primero planteo la historia y luego viajo a la realidad”, no al revés, ha matizado respecto a la gestación de sus relatos antes de esgrimir una propia personalidad.

Poe como precursor, pero también Le Carré, Conan Doyle y Christie han sido maestros en un género con el acento de lo anglosajón como estandarte, pero Mariana prefiere huir de seguidismos y reivindicar su propia personalidad.

“No uso necesariamente lo que a mí me da miedo. Primero cuento una historia que luego está tamizada por lo fantástico y el terror. Es decir, pienso en algo que luego suele contener elementos pertubardores. El proceso creativo no va desde el hecho a la historia sino al revés”, comentó.

El lector juvenil

Referente de la denominada nueva narrativa argentina, se desenvuelve con destreza en ambas distancias: la corta (cuento) y la larga (novela), sin perjuicio del eco que suscita con gran estridencia entre el lector juvenil.

El terror “es profundamente realista y cuando uno es más joven piensa en ello con más libertad porque a lo mejor tiene menos responsabilidad y conciencia”, dijo como hipótesis al desentrañar esa desmedida afección de los jóvenes hacia sus libros, aunque también ha considerado otras posibles causas.

“Es uno de los géneros literarios más populares junto al policial”, afirmó. “Debemos resignarnos a pensar que, como sociedad, no somos de lo más edificante, sino morbosos, con un morbo que necesitamos entender, integrar. Puede ser incluso una parte nuestra que está reprimida y negarlo es peor”, agregó.

Desde otro punto de vista, Mariana Enriquez cree que el terror “se puede adaptar a cualquier cultura o idioma”.

“Comencé a escribir desde muy joven casi siempre desde el realismo pero me gustaba lo fantástico y el terror, por eso empecé a usar figuras relacionadas con la experiencia puntual de la Argentina, ver qué cosas nos dan más miedo de nuestra cultura”, concluyó.