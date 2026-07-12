Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica a los 88 años con Dudamel

El actor inglés cumplió 47 años de sobriedad. Celebró con sus seguidores y les entregó sus consejos. Foto: Getty

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Anthony Hopkins, actor ganador del Premio Óscar en dos ocasiones, anunció que se embarcará en una nueva carrera de compositor con la publicación de su primer álbum de música clásica el próximo 21 de agosto.

El actor de 88 años recientemente estrenó un sencillo titulado “Bracken road”, que forma parte del disco “Life is a dream”, “una selección de obras orquestales escritas a lo largo de más de seis décadas”, según la productora Decca Classics.

Las composiciones de Hopkins fueron interpretadas por la Philharmonia Orchestra bajo la dirección de Gustavo Dudamel y fueron grabadas en el Alexandra Palace de Londres en abril.

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“Ha sido un verdadero privilegio colaborar con la distinguida Orquesta Filarmónica y los virtuosos solistas, el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista clásico Sergio Tiempo. Mi más profundo agradecimiento y respeto al maestro Gustavo Dudamel, cuyo arte es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable, creando un paisaje sonoro que invita al oyente a sentir e imaginar algo singularmente personal”, aseguró el actor en un comunicado.

Según reportó The Guardian, el álbum está inspirado en la infancia galesa del actor.

“La música fue mi primer deseo, mi primera vocación; he compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas. Toda mi vida es un sueño. Firmar con Decca es el mayor honor de mi vida”, aseguró Hopkins.

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“Bracken road”, por ejemplo, fue compuesta en 1963, mientras Hopkins era un joven actor en el Liverpool Playhouse, y nació de los recuerdos del actor de su infancia en Margam, al sur de Gales, entre sus calles, prados, cultivos y montañas que rodeaban la casa en la que vivió con su familia en la década de 1940.

El actor ha compuesto música desde su infancia y comenzó a tocar el piano a los 4 años. En su adolescencia compuso piezas para obras de teatro locales.

Otra de sus canciones también hace homenaje a sus inicios galeses. Titulada “My fatherland”, esta pieza hace referencia a sus orígenes y sus recuerdos en su ciudad natal de Port Talbot.

Para Dudamel, Hopkins “es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio. La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha definido su extraordinario trabajo en el escenario y la pantalla está presente en su música”, añadió en el comunicado. “Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta, creando mundos sonoros que son a la vez profundamente personales y universalmente conmovedores”.

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