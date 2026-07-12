México bloquea la exportación de una obra de Frida Kahlo y llega a la Suprema Corte

Una persona observa la muestra Relatos Modernos este lunes, obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno en Ciudad de México (México). Foto: EFE - José Méndez

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La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, defendió la decisión de las autoridades culturales de impedir la exportación definitiva de una obra de Frida Kahlo, en medio del debate jurídico que analiza la Suprema Corte sobre el alcance de la protección patrimonial de la artista.

“Ahí lo que se está hablando es de una petición para que una obra se pueda exportar definitivamente y se está hablando justamente de que el INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) ha protegido y ha negado que eso pueda ser una exportación definitiva porque nuestra vocación es la protección del patrimonio y tiene que ver con que está catalogado como patrimonio”, afirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa presidencial.

Las declaraciones se producen después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reasumir la competencia para determinar si un decreto presidencial de 1984, que declaró monumento artístico toda la obra de Kahlo, puede impedir que piezas pertenecientes a particulares salgan definitivamente del país.

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Curiel explicó que el caso es distinto al de la Colección Gelman, uno de los acervos privados más importantes de Frida Kahlo y Diego Rivera, que ha sido exhibido en distintos países y tiene previsto un traslado temporal a España en 2026.

“La colección Gelman va y regresa, es privada, pero tiene protección, se regresa y va a estar en Nuevo León y lo otro es justamente al revés”, señaló.

Según Curiel, la actuación de la Secretaría de Cultura y del INBAL responde a la obligación de preservar las obras consideradas patrimonio artístico nacional.

“Nosotros desde la Secretaría de Cultura a través del INBAL lo que hicimos fue negar en ese caso específico que esa obra pudiera exportarse definitivamente”, sostuvo.

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La controversia llegó a la Suprema Corte tras un amparo promovido por el Banco Ve Por Más relacionado con la obra ‘Autorretrato con medallón’ (1948), de la pintora mexicana y perteneciente a una colección privada.

Los ministros deberán determinar si el decreto de 1984 puede restringir la exportación definitiva de obras de Kahlo más allá de lo previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La decisión podría tener implicaciones para algunas de las colecciones privadas más relevantes de la artista mexicana, entre ellas la Gelman y la Dolores Olmedo.

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“Entonces, en ambos casos estamos cumpliendo con la protección de las obras que tienen patrimonio y con la vocación que es justamente la preservación, revisar que estén en óptimas condiciones”, concluyó Curiel.

Frida Kahlo (1907-1954) es considerada una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional y sus obras figuran entre las más valiosas del arte latinoamericano en el mercado global.