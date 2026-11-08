El ahuehuete que simboliza la tragedia de la desaparición en el México contemporáneo

Las urnas se cerraron en la primera semana de mayo. Corría el año 2022, y luego de una intensa y pregonada campaña para invitar a la ciudadanía a participar en una consulta convocada por el Gobierno de la Ciudad de México, entonces en cabeza de Claudia Sheinbaum, las votaciones, si bien no tan nutridas como lo preveía la administración capitalina, mostraron que la capacidad movilizadora de la democracia no solo ocurre cuando en la jornada electoral se baten aspirantes a un cargo público, también sucede cuando los contendores, en lugar de…

Las urnas se cerraron en la primera semana de mayo. Corría el año 2022, y luego de una intensa y pregonada campaña para invitar a la ciudadanía a participar en una consulta convocada por el Gobierno de la Ciudad de México, entonces en cabeza de Claudia Sheinbaum, las votaciones, si bien no tan nutridas como lo preveía la administración capitalina, mostraron que la capacidad movilizadora de la democracia no solo ocurre cuando en la jornada electoral se baten aspirantes a un cargo público, también sucede cuando los contendores, en lugar de antagonistas humanos, son especies arbóreas. Los alrededor de doscientos mil votos depositados en esta consulta lo fueron por elegir cuál árbol iba a reemplazar a la icónica palma canaria que señoreaba, desde hacía un siglo, una de las cinco rotondas emblemáticas de la avenida Paseo de la Reforma, y que, aquejada por una severa infección fúngica, vivió cuanto pudo hasta consumirse en un marchitamiento lamentable para quienes la habían visto allí durante generaciones.

Con 77.485 votos, sobre las demás especies en contienda, se impuso el ahuehuete (Taxodium mucronatum), el árbol nacional de México desde 1921, caracterizado por su longevidad proverbial y cuasi mítica —con ejemplares, como el de Santa María de Tule en Oaxaca, que exceden el umbral de los dos mil años—, y por una corpulencia magnificente, con un tronco rico en pliegues, curvaturas y retorcimientos nudosos. También llamado tule, sabino o ciprés mexicano, la especie escogida por los habitantes de la Ciudad de México reactualizaba la memoria sobre uno de los símbolos más atávicos de la identidad nacional. El ahuehuete, junto al nopal y al águila con la serpiente entrabada en el pico, fue una de las señales que recibieron los fundadores de México-Tenochtitlan para reconocer el sitio donde habrían de levantar su ciudad, además de ser el árbol escogido por los gobernantes mexicas para ornar sus jardines, bajo uno de los cuales, según la leyenda, lloró Hernán Cortés su derrota en la Noche Triste.

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La alta carga simbólica del ahuehuete parecía blindarlo contra cualquier posible reclamo o expresión de descontento, y cabía prever un consenso unánime, o cuando menos mayoritario, sobre su condición de ser un hito incluyente, acorde al discurso reivindicativo de lo vernáculo y de la pluralidad identitaria tan en boga en la agenda política del México contemporáneo. Pese a esto, no bien se dieron a conocer los resultados de la consulta, varios colectivos de familias buscadoras de personas desaparecidas, en un acto celebrado el 8 de mayo de 2022, durante las jornadas de la XI Marcha de la Dignidad Nacional, se apropiaron del espacio donde pronto iba a levantarse el árbol y lo reclamaron como propio, instalando pancartas, carteles e imágenes alusivas a sus familiares víctimas de desaparición forzada, y lo rebautizaron «Glorieta de los y las desaparecidas».

Más que contra el árbol en sí, los colectivos de familias buscadores protestaban contra la excesiva parafernalia alrededor de la siembra del ahuehuete y de las acciones tomadas por las autoridades locales para resguardar este ámbito del espacio público, removiendo las pancartas y fotografías de quienes reclamaban por los desaparecidos y vallando el contorno de la glorieta con un alto cerco de bardas metálicas. Estas tensiones, ocurridas sobre todo en los días siguientes a la apropiación, fueron progresivamente superadas, cuando la fuerza de este movimiento mostró la urgencia moral de que, en el centro físico y simbólico de México, en la avenida donde se han levantado los monumentos que consagran el relato oficial de la nación—el Ángel de la Independencia, la estatua de Cuauhtémoc, la antigua efigie de Colón y de los frailes evangelizadores—, hubiera un espacio destinado a recordar que, para el año 2022, el país había rebasado la vergonzante cifra de los cien mil desaparecidos.

Esta cifra, que ha seguido en aumento, con más de 132.000 desaparecidos a inicios de 2026, muestra la proporción alarmante del fenómeno de la desaparición forzada en México, con un promedio de ocurrencia cada 45 minutos, como lo señala la cronista y escritora mexicana Alma Delia Murillo en su libro Raíz que no desaparece, un cálculo elaborado a partir de los números oficiales del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas. Que cada 45 minutos el rastro de una persona se pierda por completo, generalmente de una persona joven, entre los 25 y 29 años, el grupo etario más afectado por la desaparición forzada, revela una realidad social que acaso ya sea poco con llamar descompuesta y en cambio convenga mejor llamar enferma.

En una extraña correspondencia con este síntoma social, al muy poco tiempo de haber sido sembrado, el ahuehuete, un ejemplar vigoroso, de diez toneladas y doce metros de altura, criado durante veinte años con los mejores cuidados fitosanitarios en los viveros Nezahualcóyotl de la localidad de Xochimilco, empezó a dar muestras de agotamiento. Las ramas, amarilladas, sosteniéndose con esfuerzo, dejaron ver los primeros signos de flaqueza, el principio de un decaimiento en cuyo transcurso acelerado intentaron intervenir expertos en agronomía forestal para reversar lo que, a ojos de transeúntes y viandantes, ya parecía una realidad consumada: el ahuehuete estaba muerto. Raquítico, languideciente y huero de follaje, el árbol fue desenraizado para sembrar un ejemplar sustituto en mayo de 2023, que es el que crece en la actualidad en la Glorieta de los y las desaparecidas.

Contrario a lo que había sucedido con el primero, con este segundo ahuehuete la relación de los familiares de los desaparecidos fue distinta, ya no lo percibieron como un emblema de la indiferencia generalizada frente a su causa, un símbolo equívoco sobre una pretendida mexicanidad en la que no se sentían incluidos, y empezaron a considerarlo bajo un nuevo aspecto, el de un custodio y protector de cuantos quisieran allegarse a él para dejar testimonio, con una fotografía, un nombre o un mensaje, del familiar sobre el cual reclamaban la mínima dignidad de conocer el paradero. Visto así, desde la perspectiva de un sitio para la reunión y el encuentro, abierto a la acogida de múltiples dolores, dieron en llamarlo el "Guardián", un sobrenombre indicativo de las propiedades de cuidado, protección y recibimiento atribuidas a este ser arbóreo convertido en testimonio vivo de la memoria.

Por este camino de asignarle rasgos de guardián al ahuehuete, recuperaban la tradición, arraigada en el pensamiento indígena de varios pueblos de México, de ver en este árbol la expresión más acabada de la ancestralidad protectora y de los augurios favorables. En náhuatl clásico, la lengua de los antiguos mexicas, cuando en los rituales propiciatorios se invocaba la protección de los ancestros, se empleaba la fórmula in pochotl, in ahuehuetl, literalmente ‘la ceiba, el ahuehuete’, una yuxtaposición conceptual a partir de dos árboles cuyo tamaño y longevidad encarnaba para ellos la imagen misma de sus antepasados. En Oaxaca, donde predominaban las culturas mixes y zapotecas, era costumbre celebrar todo tipo de ceremonias bajo el abrigo de su dosel monumental, una suerte de bóveda ramificada, cuya capacidad abarcadora, al decir del cronista Joseph de Acosta, autor de la Historia natural y moral de las Indias, «hacía sombra bastante para mil hombres, y así se juntaban para hacer sus mitotes y bailes y supersticiones».

La pervivencia de estas propiedades bienhechoras también se atestigua en contextos marcados por el sincretismo, como en el santuario del Señor de Chalma, un célebre sitio de peregrinación en el pueblo de Ocuilan, donde aún hoy continúa la tradición de colgar bolsitas sobre los ahuehuetes, a manera de exvotos, con los cordones umbilicales de los recién nacidos, para asegurarles bienaventuranza a lo largo de la vida; además de que, en los recetarios naturistas de la actualidad, siguen vigentes varios de los usos medicinales de esta especie, documentados en el siglo XVI por el botánico Francisco Hernández en su obra Historia de las plantas de la Nueva España, una larga lista en la que se incluyen, entre muchos otros, tratamientos para las úlceras, la inflamación, la sarna, las llagas y las afecciones hepáticas.

No cabe duda de que pocos árboles como el ahuehuete, en cuyo seno se hacen indistinguibles las virtudes curativas y las propiedades simbólicas, son tan propicios a brindar acogida a las causas que demandan fortaleza y sanación, causas que, como la de los desaparecidos y sus buscadores, exigen unos aprestos notables en el plano físico y moral. Además, en este ejercicio de resistencia, adquiere un significado adicional el hecho de apropiarse de un árbol que, conforme vaya creciendo y vigorizándose, haga visible el clamor de sus luchas, un memorial reverdeciente, regido por lógicas contrarias a las de los monumentos de materiales inertes, cuyas dimensiones siempre son fijas y preestablecidas de antemano.

En el caso de la glorieta y el ahuehuete de la Ciudad de México, han dado un paso más en este sentido, al declarar este espacio un "antimonumento", un concepto de resignificación urbanística que, en la capital mexicana, ya suma varios hitos, entre los que se cuentan la escultura + 43, en recuerdo de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en la escuela normalista de Ayotzinapa (Guerrero); la instalación metálica + 72, en homenaje a los 72 inmigrantes asesinados en la masacre perpetrada por el Cartel de los Zetas en el municipio de San Fernando (Tamaulipas) en el año 2010; y la placa conmemorativa de El Halconazo, en memoria de las víctimas de la represión paramilitar ocurrida durante las jornadas de protesta estudiantil del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México.

Integrada a la ruta de los antimonumentos, la Glorieta de los y las desparecidos, con el Guardián que crece en su centro, se ha convertido en el punto de convergencia de un reclamo cada vez más clamoroso contra la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa México, un país en cuyas dos terceras partes, en el 75 % de sus 2500 entidades municipales, se registran casos de desaparición forzada. El antimonumento, además, recuerda que la lucha no es solo por los que ya desaparecieron, sino por aquellos susceptibles de caer en las manos brumosas, casi nunca esclarecidas ni judicializadas, de los grupos criminales asociados al narco, los mayores perpetradores de este crimen en la actualidad. Y, aun cuando el Estado haya querido en ocasiones pasar por alto los signos evidentes que hacen de esta práctica una conducta criminal tipificable como sistemática, el mensaje del antimonumento es claro en señalar que la desaparición forzada no es una anomalía esporádica, una mancha transitoria, ni una situación atípica; es, como lo recoge el espíritu de una de las leyendas recurrentes que se lee bajo el ahuehuete de la Glorieta, un fenómeno nacional que concierne a todos los mexicanos: "Los desaparecidos nos faltan a todos".

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