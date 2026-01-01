Margaret Atwood: realismo psicológico y distopía (Plumas transgresoras)

Se rumora que el nombre de Margaret Atwood ha sido propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Foto: EFE/Penguin Random House/Aitor Santomé - Penguin Random House/Aitor Santomé

“El momento de la traición es lo peor, el momento en que uno sabe, más allá de toda duda, que ha sido traicionado: que otro ser humano le ha deseado a uno tantas desgracias”.

—El cuento de la criada

La mayor transgresión de Margaret Atwood fue la de imaginar a Estados Unidos como un régimen patriarcal totalitario basado en interpretaciones antiguas de la Biblia. La escritora canadiense, en su obra más popular, “El cuento de la criada”, publicada en 1985, parte de una crisis social: disminución drástica en nacimientos, infertilidad de las mujeres y desastre ecológico. De acuerdo con una corriente política que termina triunfando, esta crisis se ha dado por el papel que han asumido las mujeres en las sociedades modernas, y por eso es necesario despojarlas de los derechos adquiridos, someterlas al dominio absoluto de los hombres y regresar a los principios religiosos del cristianismo que establecen que la mujer debe estar al servicio del hombre. Las pocas mujeres fértiles que quedan y que, por alguna u otra razón han cometido algún pecado, deben convertirse en criadas para procrear y estar al servicio de los comandantes de Gilead, la nueva nación norteamericana. Los hijos que engendren luego del acto sexual en el que participan cada comandante con su esposa, son de la familia del comandante, y la criada será asignada a otra casa para que su vientre sirva de nuevo para dar a luz.

Pero la obra de Atwood no se limita a su popular distopía expuesta en “El cuento de la criada” (1985) o “Testamentos” (2019), publicada después de que la primera se convirtiera en una popular serie de televisión (2017). No, su obra es vastísima: poemas, cuentos, novelas, crítica literaria, ensayos feministas (aunque no le gusta que la tilden de feminista, pues se define a sí misma simplemente como “una persona que cree en la igualdad de derechos y oportunidades”), memorias, literatura infantil, novela ilustrada e incluso un libreto de ópera. Afirma Stefan Bollmann: “Su obra es extraordinariamente amplia y diversa: incluye poesía y cuentos, ciencia ficción y novelas históricas, cómics y una ‘no ficción’ brillante. Reducirla a un solo tema —incluso a la opresión o la liberación de las mujeres— no le hace justicia. Su feminismo es el más inclusivo que pueda imaginarse: en última instancia, rechaza toda forma de opresión” (Traducción libre, “Women who Write are Dangerous”, Abbeville Press Publishers, 2018, p. 156).

Margaret Eleanor Atwood nació en Ottawa el 18 de noviembre de 1939. Desde pequeña vivió temporadas largas en los bosques del norte de Quebec por el trabajo de su padre (entomólogo), que la acercaron a la naturaleza y a los ecosistemas. Su madre, escritora aficionada y buena lectora, la introdujo a las letras. Desde muy pequeña empezó a escribir sus primeros cuentos y poemas. Cuando se graduó de secundaria supo que quería ser escritora profesional. Estudió literatura en la Universidad de Toronto y luego hizo su máster en Harvard. Trabajó como editora, profesora, crítica literaria y fue una figura fundamental en la consolidación de un canon literario canadiense. De hecho, en 1972 publicó un ensayo titulado “Survival”, que hace referencia a la complejidad del territorio canadiense como escenario prefigurado de historias. Su primera novela se publicó en 1969, “La mujer comestible”, una prosa que empieza a delinear algunos de sus temas recurrentes como el cuerpo de la mujer y la imposición de los roles femeninos por la sociedad. Dentro de su prolífica producción resalto algunas novelas además de las mencionadas: “Resurgir” (1972), sobre una mujer que busca a su padre desaparecido en zonas rurales de Canadá; “Doña Oráculo” (1976) es una sátira sobre la identidad femenina y la escritura; “Nada se acaba” (1979), su eje temático la pareja y las relaciones, la infidelidad, el fracaso emocional; “Daño corporal” (1981) es una novela política que combina el cuerpo femenino y la violencia a través de la historia; “Alias Grace” (1996) está basada en una historia real del siglo XIX, sobre una mujer acusada de asesinato. “Hay una miniserie” (2017), dirigida por Mary Harron, muy bien lograda; “Oryx y Crake” (2003), “El año del diluvio” (2009) y “MaddAdam” (2013) componen una trilogía que reflexiona sobre el futuro de lo humano. Es una novela también distópica de lo que le ocurre a la humanidad después de una pandemia. En “Por último el corazón” (2015) también presenta una sociedad distópica que ofrece libertad total a los individuos de una sociedad tras el colapso de la economía. Dentro de los ensayos subrayo “Penélope y las doce criadas” (2005), una reescritura moderna de la “Odisea” desde la voz de Penélope.

Los escritos de Margaret Atwood se caracterizan por una profunda observación social, sátira, humor, ironía y realismo psicológico. Dentro de los temas recurrentes encontramos: el poder como estructura omnipresente, la mujer y su papel en las historia y la sociedad, el cuerpo femenino y las construcciones sociales, la crisis del planeta por los desastres ecológicos, la memoria y la historia, y la relatividad de las interpretaciones religiosas. Ha logrado combinar la creación literaria con la participación activa en debates públicos, en especial sobre derechos de las mujeres, derechos civiles, cambio climático y preservación de los ecosistemas. Sigue siendo una de las figuras más importantes de la literatura canadiense, y se rumora que su nombre ha sido propuesto al Premio Nobel de Literatura en más de una ocasión.

