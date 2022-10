El arte contemporáneo regresa a las pirámides de Egipto con presencia hispana

La escultura 'Bajo el mismo sol' del artista SPY se instala en la exposición de arte internacional 'Forever is Now' cerca de las famosas pirámides de Giza, EgiptoEFE/EPA/KHALED ELFIQI Foto: EFE - KHALED ELFIQI

En la gran explanada que alberga una de las maravillas del mundo, se reparten un total de diez obras elegidas por Art d’Égypte, una compañía que repite esta exposición después de que el año pasado presentaran piezas de este estilo en las pirámides por primera vez en la historia. La primera edición de esta muestra artística se dio en el 2021 entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre y contó con la presencia de artistas como Lorenzo Quinn y la robot Ai-Da.

“Nuestro éxito global el año pasado nos motivó a desarrollar nuevos planes que sorprenderán al mundo una vez más. Hemos trabajado arduamente a lo largo de los años para establecer a Art D’Égypte como una de las principales instituciones de arte de la región y estamos orgullosos de presentarles este último esfuerzo”, expresó Nadine Abdel Ghaffar, fundadora de Art d’Égypte.

Los artistas convocados crean piezas que ponen a dialogar las pirámides de 4,500 años de antigüedad con lo contemporáneo. A través de sus piezas buscan resaltar la historia de las pirámides y al mismo tiempo plantear interrogantes con respecto a la sostenibilidad en medio de la crisis climática. “Anclado en un profundo conocimiento del pasado, Forever is Now II no es simplemente un renacimiento de esta historia, ya que el pasado nunca puede estar completo en el presente. Más bien, indica que no hay concepción del futuro sin historia, y que no hay tiempo sin presente. Las obras de arte, hechas de una combinación de materiales naturales e industriales, apuntan a nuestras condiciones pasadas y presentes y las conexiones entre el hombre y la tecnología, la naturaleza y la herencia”, afirmó la organización en un comunicado de prensa.

El artista español urbano y anónimo “The Spy” señaló que su participación en la exposición “es una oportunidad única”. “Mi pieza ‘Orbe’ se inspira en el patrimonio histórico egipcio que la rodea. La elección de la forma y los materiales de la pieza se presenta como una referencia directa a elementos matemáticos y simbólicos presentes en la cultura egipcia clásica y en las pirámides en particular”, afirmó, sin querer revelar su identidad ni ser filmado.

"El objetivo de mis representaciones artísticas es convertir a los ciudadanos en artistas, y a los artistas en ciudadanos. Busco entender el entorno y la cultura para estimular la sorpresa, el acercamiento, la reflexión; en definitiva, hacer del arte público un beneficio para todos", señaló.

La artista hispanoestadounidense Natalie Clark apuntó que el ser elegida para exponer supone una “experiencia extraordinaria” y, sobre todo, al ser su primera vez que visita Egipto, un país que calificó como una “aventura”. Este “gran honor” se representa en su obra, titulada “Spirit of Hathor”, es una escultura de hierro y mármol instalada frente a una de las pirámides.

Esta obra va "sobre el feminismo representado por una diosa egipcia que tiene una gran belleza y fuerza, llevando el sol entre sus cuernos para iluminar las pirámides", aseveró, y añadió que eso es el culmen "del empoderamiento de la mujer para poder soñar a lo grande".

Experiencia inmersiva

La segunda edición de “Forever is Now”, que seguirá en la explanada de las pirámides hasta el próximo 30 de noviembre, reflexiona sobre el tiempo y la atemporalidad, la tierra y la historia, la ecología y la humanidad. La organización se alió con Meta para mostrar el potencial para contar historias a través de la realidad aumentada.

“Nuestra colaboración con Forever is Now es parte de nuestro esfuerzo continuo con socios de la industria, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro e instituciones académicas para determinar cómo construir nuestras tecnologías orientadas al futuro de manera responsable y apoyar a los creadores que han estado superando los límites de la narración digital utilizando tecnologías inmersivas. A través de las capacidades de RA que presentamos en la exhibición, queremos fusionar el patrimonio cultural y artístico antiguo con tecnologías inmersivas para elevar la experiencia de nuestras comunidades en el sitio y en línea” afirmó Fares Akkad, director regional de MENA - META

A través de trece filtros de Instagram, similares a los utilizados en la Feria del Millón en Bogotá, la empresa de tecnología ofrece audioguías que explican la historia detrás de cada una de las piezas expuestas.

"A través de una experiencia inmersiva de arte público, la exposición visualiza un futuro anclado en un conocimiento profundo del pasado, lo que indica que no hay concepción del futuro sin historia, y que no hay tiempo sin presente", según los organizadores.

Esta segunda edición de la exposición se produce días después de que inauguraran otra edición del Cairo International Art District, para llevar este estilo a la capital egipcia.

Art d'Égypte, junto a otros colaboradores como Maison Pyramide, cofundada por la española María Sánchez, ha conseguido desde el año pasado llevar el arte a las calles y espacios abiertos de El Cairo, ya que la cultura artística ha quedado limitada a galerías y exposiciones privadas, lo que ha dado pie a una escena artística más elitista.

Después del boom artístico que siguió a la revuelta popular de 2011 en Egipto, cuando los artistas se podían expresar libremente en las calles, en los pasados años el Gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi ha recortado las libertades y censurado a muchos de ellos, que incluso se han exiliado.