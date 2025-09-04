El artista Gabriel Ortega recibirá la Gran Cruz de la Orden José Acevedo y Gómez

Gabriel Ortega se ha destacado por su utilización de figuras de la cultura pop que mezcla con elementos de la fauna y flora colombiana. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 4 de septiembre, a las 5:00 p.m., el Concejo de Bogotá condecorará a Gabriel Ortega Tamayo con la Gran Cruz de la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, el reconocimiento más alto que otorga la Corporación. El artista paisa fue reconocido por su amplia trayectoria en la que ha explorado diferentes técnicas para crear obras únicas a partir de íconos de la cultura popular.

“Recibo este honor con profunda gratitud, no solo en nombre mío, sino de todos aquellos que han creído en el poder del arte como motor de transformación social y puente entre culturas”, afirmó Ortega en una publicación en sus redes sociales.

El homenaje se realizará esta tarde en el Recinto Los Comuneros, con la presencia de autoridades, líderes culturales y representantes de distintos sectores.

¿Quién es Gabriel Ortega?

Nacido en Medellín, Ortega ha desarrollado una carrera artística que lo sitúa entre los creadores colombianos más destacados de las últimas décadas. Con más de 80 exposiciones en Europa, Asia y América, ha consolidado un lenguaje propio dentro del neo-pop, en el que combina la estética del cómic con la pintura y la escultura.

Su obra ha sido exhibida en espacios de relevancia internacional como el Chiostro del Bramante en Roma, la Galería Tambaran en Nueva York, el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Moderno de Cartagena y en ferias de arte contemporáneo como Art Miami, SP-ARTE São Paulo y KIAF Seúl. Además, ha tenido presencia en subastas de Christie’s, donde sus obras han podido posicionarse entre las más destacadas del mercado global.

El universo creativo de Gabriel Ortega

La obra de este artista está poblada por personajes como el famoso periodista belga Tintín o algunos superhéroes, que él después combina con símbolos de la naturaleza sudamericana. Sus series exploran temas de identidad, memoria y compromiso social, llevando elementos de la cultura popular y la biodiversidad colombiana a los principales circuitos artísticos del mundo.

“Con la entrega de la Gran Cruz, el Concejo de Bogotá exalta a un creador que ha sabido hacer del arte un puente entre lo local y lo universal” afirmó la Corporación en un comunicado.

El acto, además de resaltar la trayectoria de Ortega, busca ratificar el papel del arte como motor de transformación social y herramienta de representación cultural para la ciudad y el país.