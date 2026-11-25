El ballet "El cascanueces" volverá a los escenarios para la temporada decembrina. El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella será el lugar en el que se presentará el clásico de Tchaikovsky del 11 al 13 de diciembre. Esta historia navideña ha sido interpretada por años en diferentes ciudades del mundo y Bogotá no es la excepción. El Ballet de Anna Pavlova continúa su tradición con estos espectáculos, tras haber presentado este ballet en varias temporadas.

La obra de Tchaikovsky fue adaptada desde un libro del escritor alemán E. T. A. Hoffman, "El cascanueces y el rey de los ratones", publicado originalmente en 1816. Para 1892, el compositor ruso había culminado la adaptación musical y el ballet se estrenó el 17 de diciembre de ese año. La historia sigue a Clara, quien recibe de su padrino un cascanueces en navidad, y a su hermano Fritz, quien rompe el regalo de su hermana. El padrino lo repara y, al caer la noche, los juguetes cobran vida y se desata una guerra con los ratones. El cascanueces rescata a Clara y la lleva a través de mundos fantásticos, como el reino de las nieves y el país de los dulces, donde las coreografías están inspiradas en tradiciones de diferentes naciones.

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“A la gente le gusta mucho porque es un ballet muy colorido, muy alegre, y también tiene todo este componente de magia que hace que los sueños y los viajes a través del mundo se vuelvan muy emocionantes”, explicó Luz Helena Cano, quien se formó en el Ballet Anna Pavlova y ahora hace parte de su área pedagógica, a El Tiempo.

Esta obra presenta personajes que pueden ser interpretados por bailarines de diferentes grupos etarios. Los estudiantes más jóvenes puede que interpreten el papel de niños invitados a la fiesta de navidad de Clara, ángeles u otros roles como estos. A medida que avanzan en su formación, pueden encontrarse con roles de mayor exigencia técnica.

La preparación para esta temporada de "El Cascanueces" comenzó entre abril y mayo de este año, mientras aprendían las coreografías. Aunque el Ballet Anna Pavlova ya ha presentado esta pieza en el pasado, ninguna temporada es igual a la anterior, pues los estudiantes y bailarines cambian. Este año, la producción contará con la participación de bailarines colombianos invitados a esta obra, quienes han desarrollado sus carreras en distintos lugares.

María Paula Gómez interpretará al Hada del Azúcar; Julián Andrés Mendoza, integrante del Ballet Nacional del Sodre, en Uruguay, será su caballero, y Luis Eduardo González, bailarín del Atlanta Ballet, interpretará al príncipe Cascanueces. Clara será interpretada por Sofhia Villalobos, bailarina del Ballet Anna Pavlova.

La obra se presentara el 11 y 12 de diciembre a las 7:00 p.m. y el domingo 13 a las 5:00 p.m. en el Centro Nacional de las Artes. Las boletas se pueden adquirir a través de TuBoleta.com.

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