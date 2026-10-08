El Centro Nacional de las Artes homenajeará a Joe Broderick con escenas de Shakespeare

"Son amigos y amigas que, en distintos momentos, han llevado estos textos a escena y que ahora vuelven a ellos desde la…

"Escenas de Shakespeare" es el título que el Centro Nacional de las Artes eligió para rendir homenaje al escritor australiano radicado en Colombia, Joe Broderick. El próximo 14 de octubre, Ramsés Ramos, Juan Pablo Barragán, Valentina Peña, Sharon Pacheco, Cristian Mora, Nataly Vásquez, Daniel Medina, Juan Diego Marín, David Ardila y Camilo Carvajal compartirán escenario con el escritor, actor y traductor de 91 años.

"Son amigos y amigas que, en distintos momentos, han llevado estos textos a escena y que ahora vuelven a ellos desde la complicidad, la madurez y la gratitud", se lee en un comunicado de prensa. El propio Broderick fue quien ideó, ensambló y dirigió esta pieza a partir de escenas de sus traducciones de "Otelo", "Macbeth", "As You Like It" y "Hamlet".

Publicidad

"El público verá a Otelo en la voz de Ramsés Ramos, el actor para quien Broderick escribió esa versión después de que se la pidiera la primera noche en que se conocieron. También verá el enamoramiento de Orlando y Rosalinda en As You Like It, a Lady Macbeth arrinconando a su esposo para que mate al rey y la escena del cementerio de Hamlet, con el sepulturero y la calavera del bufón de la corte. Broderick, además, recitará algunos versos en inglés para que se escuche cómo suenan en la voz de Shakespeare", resaltaron.

La obra está construida como una reunión de voces, escenas y memorias teatrales, que se fundirán sobre el escenario con la música en vivo de Dany Broderick, hijo del homenajeado y cofundador de Systema Solar.

Le puede interesar

"Vamos a estar en un rito donde el homenajeado es a la vez homenajeado y anfitrión, y a escuchar a Shakespeare en un castellano colombiano que, siendo muy fiel, se hace muy cercano a nosotros. Es una fiesta del lenguaje", explicó Camilo Carvajal.

Joe Broderick fue sacerdote católico en Karachi (Pakistán) y en República Dominicana, donde trabajó como secretario del nuncio apostólico. Entre 1968 y 1969, recorrió Suramérica y decidió quedarse en Colombia. Por encargo de la editorial Doubleday, la biografía de Camilo Torres y, años después, la del cura Pérez, que considera su mejor libro. También se ganó la vida durante tres décadas como dibujante e historietista y fue profesor en la Universidad Nacional y en la Javeriana, donde enseñó a Samuel Beckett y a James Joyce.

Llegó a las tablas a los 75 años, en 2010. Debutó con un monólogo de Beckett que él mismo tradujo, bajo la dirección de Manuel Orjuela. Luego protagonizó La última cinta de Krapp, también de Beckett, con Camilo Carvajal y la compañía El Anhelo del Salmón. Con esa obra estuvo en el Festival Internacional de Teatro de Cali en 2018 y en el encuentro de la Sociedad Internacional Samuel Beckett en México.

Ha hecho cinco versiones de Shakespeare para teatro desde 2006, cuando realizó "Hamlet". Sus traducciones fueron comisionadas por actores y compañías de teatro. Para Broderick, Shakespeare fue el primer autor moderno y sigue siendo el dramaturgo más montado del mundo, porque "en cualquier idioma lo esencial no se pierde: el drama humano o la comedia humana".

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

