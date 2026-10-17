Varsovia. ¿Qué ocurriría si Colombia decidiera llevar nuevamente al cine una obra de la importancia de Cien años de soledad, con algunos de los actores más reconocidos del…

Con una inversión cercana a los 71.220 millones de pesos colombianos, un elenco de grandes estrellas y el regreso de un actor legendario tras más de quince años de ausencia, la adaptación de uno de los libros más queridos de Polonia se ha convertido en un fenómeno cinematográfico. Su productor y su director cuentan cómo lograron que miles de personas regresaran a las salas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El "Cien años de soledad" polaco: "Lalka", la producción que busca emular a García Márquez

Varsovia. ¿Qué ocurriría si Colombia decidiera llevar nuevamente al cine una obra de la importancia de Cien años de soledad, con algunos de los actores más reconocidos del país y un presupuesto extraordinario? Algo parecido está sucediendo en Polonia con Lalka (La muñeca), la adaptación de la célebre novela de Bolesław Prus, una obra que ocupa en la cultura polaca un lugar comparable al que tiene Gabriel García Márquez en el imaginario colombiano.

Publicidad

La película, dirigida por Maciej Kawalski y producida por Radosław Drabik, nació durante la pandemia, cuando las salas estaban cerradas y las plataformas de streaming dominaban el entretenimiento. «Echaba mucho de menos la gran pantalla», recuerda Drabik, quien decidió apostar por una producción capaz de devolver al público a los cines.

El proyecto alcanzó un presupuesto que el productor sitúa en hasta 20 millones de euros, equivalentes aproximadamente a 71.220 millones de pesos colombianos, según la conversión de referencia utilizada para este artículo. La película necesitó alrededor de 60 jornadas de rodaje y, según Drabik, vendió 1,4 millones de entradas durante sus primeros 12 días de exhibición.

Le puede interesar

Una historia tan importante como Cien años de soledad

Publicada entre 1887 y 1889, Lalka narra la historia de Stanisław Wokulski, un comerciante enriquecido que se enamora de Izabela Łęcka, una aristócrata cuya familia atraviesa dificultades económicas. Su relación permite retratar las desigualdades sociales, las ambiciones y los prejuicios de la Varsovia del siglo XIX.

Aunque el universo de Prus es muy diferente del Macondo de García Márquez, ambas obras comparten algo fundamental: forman parte de la memoria cultural de sus respectivos países.

Para Kawalski, la historia también tiene una dimensión universal. «Es una historia sobre la necesidad de pertenecer, sobre encontrar tu propio valor y sobre sentir que te falta algo», explica. El director considera que esos sentimientos pueden conectar con espectadores de cualquier nacionalidad, incluidos los colombianos.

Marek Kondrat, el regreso de una leyenda

Uno de los mayores atractivos de la producción es su reparto. Marcin Dorociński interpreta a Wokulski y Kamila Urzędowska encarna a Izabela. Junto a ellos aparecen figuras como Agata Kulesza y Andrzej Seweryn.

Sin embargo, el nombre que más expectación despertó fue Marek Kondrat, una leyenda de la interpretación polaca que decidió regresar para interpretar a Ignacy Rzecki. Drabik habla de 18 años de retiro, aunque otras informaciones sitúan su ausencia de la gran pantalla en 16 años.

«Fue la cereza del pastel», afirma el productor, quien consiguió reunir a unos 30 actores destacados de tres generaciones.

Kawalski reconoce que dirigir semejante elenco suponía una enorme responsabilidad. «Tuvimos algunos momentos de tensión, pero cada vez fue la película la que ganó».

Una ciudad convertida en escenario

La producción transformó las calles de Varsovia para recrear el siglo XIX. Se construyó un edificio completo para representar la tienda de Wokulski y se modificaron establecimientos comerciales.

«Cerramos cafeterías y galerías y las transformamos para recrear la Varsovia de finales del siglo XIX», explica Drabik. La preparación duró aproximadamente dos meses y una de las principales calles permaneció cerrada durante dos semanas.

El objetivo era conseguir una experiencia visual que justificara el regreso a las salas.

Publicidad

De la medicina al cine

La trayectoria del director también es singular. Kawalski estudió simultáneamente Medicina y Dirección Cinematográfica en Katowice, hasta que tuvo que elegir entre ambas profesiones.

«Estar en el hospital me agotaba. En cambio, pasar una noche en un rodaje me daba energía», recuerda.

Publicidad

Después del estreno, un antiguo profesor de Medicina que nunca había aceptado su decisión vio la película y le hizo llegar un mensaje: «Por fin creo que tomaste una buena decisión».

El cine como punto de encuentro

Aunque Lalka coincide con el ambiente cultural del Festival de Varsovia, sus responsables aseguran que los premios internacionales nunca fueron su principal objetivo.

Publicidad

«No estamos centrados en los festivales, para ser sincero», explica Drabik. Su prioridad era recuperar al público nacional.

El productor destaca especialmente el regreso de personas mayores que llevaban ocho o diez años sin acudir a una sala. «Es maravilloso ver los cines llenos. Esa era nuestra misión».

Publicidad

Para Kawalski, el éxito también demuestra que las grandes historias literarias conservan su capacidad de emocionar. «En un mundo cada vez más dividido, creo que el cine tiene un papel importante para unirnos».

Es una idea que Colombia conoce bien gracias a García Márquez: las historias profundamente arraigadas en un país pueden terminar hablando de sentimientos universales.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

