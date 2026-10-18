El cine colombiano llega al Festival de Varsovia con una historia rodada en Cundinamarca

El cine colombiano continúa abriéndose espacio en los festivales internacionales. Esta vez, una historia rodada en Cundinamarca llega a Polonia de la mano de La muerte de un pájaro, cortometraje dirigido por Felipe Sánchez…

La muerte de un pájaro, el primer cortometraje dirigido por Felipe Sánchez García, compite en la 42.ª edición del festival polaco. La producción, filmada en Fusagasugá y Silvania, refleja la importancia de los apoyos nacionales e internacionales para que las nuevas historias colombianas lleguen a las pantallas del mundo.

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El cine colombiano continúa abriéndose espacio en los festivales internacionales. Esta vez, una historia rodada en Cundinamarca llega a Polonia de la mano de La muerte de un pájaro, cortometraje dirigido por Felipe Sánchez García y producido por Sergio Tapias, que participa en la competición oficial de la 42.ª edición del Festival Internacional de Cine de Varsovia, celebrado del 9 al 18 de octubre de 2026.

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La película, de 14 minutos y sin diálogos, forma parte de una selección de 26 cortometrajes procedentes de 19 países. Su presencia en el certamen representa una oportunidad para la circulación del cine independiente colombiano y pone de relieve el papel de los laboratorios de desarrollo, las escuelas cinematográficas y los festivales que ayudan a los realizadores a llevar sus proyectos más allá de las fronteras nacionales.

La historia sigue a Fabio y Leonor, interpretados por Juan Manuel Ochoa y Valeria Campos, dos jóvenes que mueren durante un episodio violento sin ser conscientes de ello. Ambos encuentran refugio en una casa de descanso de una familia acomodada, donde experimentan una cotidianidad y unos vínculos afectivos que les fueron negados en vida.

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“Queríamos cambiar esta forma de narrar la violencia”, explica Tapias. La película evita mostrar directamente los hechos violentos y se concentra en sus consecuencias. Para el productor, la violencia sigue siendo un tema actual: “No es un periodo de la historia, sino que es algo que nos atraviesa”.

De Fusagasugá y Silvania a las pantallas europeas

Uno de los aspectos más particulares de La muerte de un pájaro es su lugar de rodaje. Durante cinco días, el equipo trabajó en Fusagasugá y Silvania, municipios de Cundinamarca, utilizando escenarios rurales, un río y una vivienda perteneciente a la familia del director. La casa tiene un significado especial: allí pasó parte de su infancia Sánchez García, quien decidió incorporar incluso fotografías auténticas de cuando era niño. “Las fotos son fotos mías cuando era bebé”, cuenta. Para el cineasta, regresar a ese espacio significó también reflexionar sobre las diferencias sociales: “Me parecía lindo encontrar también en el cortometraje un vehículo para revisitar mi propio privilegio y mi propia infancia”.

El rodaje contó con la colaboración de instituciones locales, vecinos y los bomberos de Fusagasugá, que acompañaron una escena con fuego. La producción utilizó una cámara ARRI Alexa Mini y equipos cinematográficos conseguidos mediante acuerdos con empresas del sector.

Los apoyos que impulsan el cortometraje colombiano

Llegar a Varsovia no fue un proceso sencillo. Los productores solicitaron financiación pública, pero no obtuvieron los recursos previstos. “Nos presentamos a varios fondos, no ganamos, ni a nivel de región ni FDC”, recuerda Tapias, en referencia al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

El proyecto salió adelante mediante aportes personales, financiación privada y colaboraciones de profesionales y empresas audiovisuales. Algunos equipos se alquilaron, según el productor, por apenas el 5 % de su tarifa habitual.

El cortometraje recibió apoyos en espacios de desarrollo y formación. En 2024 obtuvo el Premio Impulsa ECAM, de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, durante Emergente CineLab, celebrado en Madrid. El proyecto había participado anteriormente en iniciativas vinculadas a BOGOSHORTS, el Festival de Cortos de Bogotá.

En 2025 llegó otro reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), donde obtuvo un premio de diseño sonoro y mezcla en Dolby Atmos ofrecido por Vinilo Studio. Este apoyo fue especialmente importante para una película que prescinde de los diálogos y utiliza el sonido como herramienta narrativa.

“Ha sido un proceso muy lento, hemos enviado a muchos, muchos festivales”, reconoce Tapias, quien considera especialmente valioso que la película haya encontrado un espacio en Varsovia.

Una nueva etapa para su director

La muerte de un pájaro supone el debut en la dirección de Felipe Sánchez García, quien estudió cine en Buenos Aires y desarrolló su carrera como director de fotografía. Su experiencia visual fue fundamental para construir una película en la que los gestos y movimientos de los protagonistas sustituyen a las palabras.

La paternidad influyó en su decisión de comenzar a dirigir historias propias. Padre de dos hijos, Sánchez García explica que quiere construir una obra que permanezca en el tiempo y les permita seguir conociendo su manera de pensar: “Que cuando yo ya no esté exista ahí para que mis hijos puedan seguir entablando un diálogo conmigo y mi visión del mundo”.

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La participación en Varsovia confirma la importancia de fortalecer los espacios de creación y circulación del cortometraje colombiano. Desde los festivales nacionales hasta los laboratorios internacionales, estas iniciativas permiten que producciones independientes, muchas veces realizadas con recursos limitados, encuentren nuevas audiencias.

Para Sánchez García, ese recorrido tiene una dimensión social. Su película propone “el amor y el cuidado del otro como un camino posible para un futuro diferente de mi nación”. Es una historia nacida en una casa familiar de Cundinamarca que ahora lleva una mirada colombiana sobre la infancia y la violencia hasta las pantallas de Polonia.

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