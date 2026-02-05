El cobro al acceso a la Fontana di Trevi y el debate por el acceso a monumentos

El acceso a la Fontana di Trevi fue gratuito durante 264 años. Foto: EFE - Carlos Expósito

Entrar hoy a la icónica Fontana di Trevi en Roma tiene un costo de 2 euros. Desde el 1 de febrero el icónico monumento de la ciudad eterna cobra por la oportunidad de verlo más de cerca. El acceso a la plaza donde se encuentra la fuente continúa siendo público, sin embrago, para realizar el famoso ritual de lanzar una moneda, con lo que se cree que se asegura un regreso a Roma, ahora los turistas deberán pagar. La capital italiana decidió mantener gratuito el ingreso a residentes de Roma.

Esta medida, que lleva pocos días de implementación, ha causado un debate entre quienes ven la iniciativa como algo positivo y quienes la critican. Mientras que los argumentos a favor del cobro se centran en que es una manera para costear los gastos de mantenimiento de este tipo de construcciones y una forma de hacer frente al turismo de masas, del otro lado afirman que el acceso a los monumentos y el patrimonio debería ser público.

Alessandro Onorato, concejal de Turismo de Roma, afirmó en su defensa de la medida que se implementó para dar “una experiencia única, especial y serena a todos los visitantes, además de proteger un monumento extraordinario”. Quienes respaldan la decisión, aseguran que el cobro permite tener más calma y orden en el monumento, frente al caos y las aglomeraciones constantes que eran la norma antes del 1 de febrero. La nueva medida también implica que un máximo de 400 personas a la vez pueden acercarse al anfiteatro de la fuente.

La Fontana di Trevi se coronó como el segundo monumento más visitado de la ciudad, después del Coliseo. En 2025, la fuente atrajo a 10 millones de visitantes, casi 70 mil al día. Con el nuevo cobro, el ayuntamiento de Roma espera recaudar seis millones de euros, aunque se estima que puede ser más, para la conservación de la fuente y otros bienes culturales.

Un precedente de esta medida en Roma lo dio en Panteón, el cual, desde 2023, cobra 5 euros a la entrada. De acuerdo con el diario El País, este caso ha sido exitoso, pues “los accesos son más ordenados y la recaudación se ha utilizado para sufragar los gastos de gestión del edificio. Pero el Panteón es un monumento cerrado, mientras que controlar el acceso de pago en un espacio abierto como la plaza de la Fontana de Trevi en principio parece más complicado”.

Durante los primeros días de la medida hubo turistas que argumentaron que, al estar en una plaza, el acceso al monumento debería seguir siendo público y que “es de todos”, según una de las voces que recopiló El País. “Los turistas, sobre todo los extranjeros, están acostumbrados a pagar por visitar los monumentos. El exceso de turismo es una amenaza para el patrimonio cultural. Con demasiada frecuencia el turismo de masas no busca admirar esta obra u otras, sino más bien hacerse un selfi”, afirmó una trabajadora de la Fontana, que estudia Gestión de Bienes Culturales en la universidad, quien dio su testimonio al diario español.

La Fontana di Trevi no figura como un experimento en el cobro por acercarse, es uno más de los varios casos recientes en los que se implementa una medida de estas para regular el acceso a un monumento.

De acuerdo con el Journée Mondiale, otro ocho monumentos comenzaron a utilizar alternativas de este tipo desde 2024. Macchu Picchu, por ejemplo, limitó el número de visitantes por día, mientras que Venecia implementó un cobro de USD 5 a visitantes que solo fueran a pasar el día a la ciudad. Este tipo de medidas, especialmente la de Venecia, han suscitado debate, pues hay quienes interpretan el cobro por acceder a este tipo de lugares como una forma de convertirlos en atracciones de un parque temático. El caso de Venecia generó controversia, pues aunque las autoridades aseguraron que el impuesto iría destinado a la gestión de los millones visitantes que recibe la isla, algunos afirmaron que el cobro va en contra de la libertad de movimiento.

Por otro lado, casos como el del Museo Louvre, que incrementó en precio de entrada a turistas extranjeros en 2025, también causó revuelo. Los trabajadores del museo incluyeron esta consigna dentro del paro realizado a finales de 2025 e inicios de 2026, pues consideraban que el acceso al conocimiento no debía costar más a unos que a otros.