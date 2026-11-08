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El colombiano Nicolás Peña, Premio de Poesía Hispanoamericana Ruiz Udiel 2026

El galardón lo obtuvo por ‘La piel de los reptiles’, un libro que será publicado por la editorial Valparaíso dentro de una colección de poesía.

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Agencia EFE y Redacción Cultura
Nicolás Peña Posada obtuvo mención de honor en el Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio.
Foto: Redes sociales de Valparaíso

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El libro La piel de los reptiles del poeta bogotano Nicolás Peña Posada obtuvo el galardón de la octava edición del Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, que convoca la editorial española Valparaíso Ediciones en memoria del poeta nicaragüense.

"El jurado, integrado por Alí Calderón, Fernando Valverde y Nieves García Prados, ha destacado su capacidad para ‘abordar el sufrimiento sin concesiones al sentimentalismo’ y transformar ‘la memoria íntima en una reflexión sobre la vulnerabilidad y el cuidado'", se lee en la publicación realizada por Valparaíso.

Peña ganó esta edición con un libro "arriesgado" que será publicado en 2027 por la editorial dentro de una colección de poesía de la que forman parte autores que ganaron el Nobel de literatura, como Derek Walcott o Gabriela Mistral, y premios Pulitzer de Poesía, como Jericho Brown, Rita Dove, Charles Simic, Mary Oliver, Natasha Trethewey o Yusef Komunyakaa.

El Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel está abierto a autores de hasta 35 años originarios de cualquiera país americano. Con este premio, la editorial Valparaíso tiene el objetivo de honrar la memoria del poeta nicaragüense Francisco Ruiz Udiel, que falleció a los 33 años, en 2010, y que pese a su corta trayectoria destacó como la voz más prometedora de su generación en Centroamérica.

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El ganador de esta edición es docente universitario y tallerista de escritura creativa, co-dirige la editorial y proyecto cultural Danielito Bang y cuenta con varios reconocimientos por sus libros de poesía, como el premio Reverso.

También ha publicado Los bordes del agua​​ (2025),​​ No sabía que teníamos en común pisar hojas secas​​ (2024),​​ El marrano​​ (2022),​​Tardes de domingo​​ (2022) y​​ La abuela nunca llora cuando corta las cebollas​​ (2020). "Obtuvo mención de honor en el Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio con el libro​​ Los desiertos del hambre,​​ y ha sido finalista de otros certámenes nacionales e internacionales", señala la página del Círculo de poesía.

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Por Agencia EFE

Por Redacción Cultura

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