El enmarañamiento de MAMA en la Documenta 15

Instalación "Susurros de los escarabajos de la corteza" en la d15, en Kassel, Alemania. / Cortesía de Más Arte Más Acción

Del 19 al 25 de septiembre, Documenta 15 (d15) se toma la ciudad de Kassel, Alemania, con cientos de propuestas de los cinco continentes en torno al concepto de lumbung –o granero de arroz comunitario–, un modelo artístico y económico basado en principios colectivos y comunes para usar o compartir los recursos disponibles. La mayoría de las propuestas abordan procesos comunitarios en el arte que van desde economía hasta ejercicios de resiliencia, en el cual hacen un énfasis especial en lo rural. Entre ellos se encuentra Más Arte Más Acción (MAMA), miembro del lumbung, que resalta el trabajo de colectivos, artistas y creadores culturales del Pacífico biogeográfico colombiano.

Lumbung Nuquí

Un primer ejercicio fue Lumbung Nuquí. Un momento a finales de 2021 que permitió restablecer procesos de diálogo y asentar nuevas acciones frente a la sostenibilidad y el trabajo colectivo. Desde distintos territorios y durante cinco días se dieron rituales, expresiones artísticas y encuentros alrededor de la palabra por parte de organizaciones y colectivos como Atrato Colaboraciones, Puerto Creativo, La OPIAC, Tambacum, entre otros. Además, permitió que el equipo artístico de la quinquenal visitara el Chocó y conociera de primera mano las iniciativas que MAMA ha adelantado en los últimos años.

“Para la Documenta acordamos que no íbamos a inventar un proyecto nuevo, sino que íbamos a mantener los proyectos y relaciones vigentes, aprovechando ese espacio para que alimente esos procesos que en general estaban en cosecha”, explica Alejandra Rojas, miembro de MAMA. El continuo proceso de los proyectos que se han enlazado con MAMA y la red que han creado a través de intereses en común, siendo ellos catalizadores y un espacio de pensamiento para juntar visiones, conforman un ecosistema de organizaciones, colectivos sociales y culturales que ellos prefieren llamar enmarañamiento y que coexisten juntos.

Diálogos con la naturaleza

Operando en el Chocó, MAMA busca generar espacios para pensar y que el territorio sea fuente de inspiración. En el camino hacia la d15 deciden apostarle a esta premisa y traen a Kassel cuestiones sobre el territorio, sobre la finalidad del arte, la sostenibilidad, el extractivismo y los procesos de paz y de memoria enlazando la experiencia local con la colombiana, todo ligado hacia la consolidación del trabajo comunitario. Adicionalmente hicieron un gran énfasis en el cambio climático y la deforestación, conectando el conocimiento y las experiencias adquiridas en las selvas colombianas con los bosques de Alemania.

Así se crea MAMA Doc Space, diseño que estuvo a cargo del Atelier Lies Vanhout y ubicado entre la Orangerie y el río Fulda. Una caravana encabezada por un vehículo con remolque que funciona como centro de documentación y biblioteca; una carpa adjunta para talleres, proyecciones y otras actividades públicas, y una mesa para debates o reuniones comunales. Detrás del tráiler se encuentra un horno pirolizador que transforma los desechos plásticos en diésel mediante descomposición térmica.

Otro de los resultados presentados por MAMA es una instalación en el invernadero del Parque Aue titulada “Murmullos de los escarabajos de la corteza”, que incluye una pieza sonora con troncos intervenidos naturalmente por escarabajos, que han deteriorado una parte del bosque debido a que “es parte del cambio climático, ya que los insectos no están muriendo en invierno porque ya no es tan frío como antes y por tal razón los árboles no tienen suficiente agua para crear sus propias defensas”, explica Jonathan Collin, miembro de MAMA. Adicionalmente, está acompañada por composiciones y paisajes sonoros que combinan reflexiones sobre Colombia y Alemania.

“Esos paisajes sonoros los veo como la historia de MAMA, nuestra historia por el trasegar del territorio. Ahí está la voz de la cantadora, pero también está la voz de la víctima; está el sonido del agua y de las ballenas, todo eso va a estar allí. La invitación a este espacio es estar allí en silencio, escuchar la naturaleza porque esos troncos que están ahí están enfermos. Yo lo veo como un gran ataúd gigante donde tenemos que hacer la venia de respeto hacia la naturaleza”, dice Fernando Arias, miembro de MAMA.

Adicionalmente, en el mes de septiembre MAMA tiene organizada una Escuela de Verano junto con la Universidad de Kassel, titulada “El malestar en el extractivismo: movimientos artísticos y de contracultura”; proyectarán en el teatro Gloria un filme inspirado en el proyecto Postales del Futuro y presentarán el libro en proceso sobre el proyecto Chocó como Escuela que realizó MAMA.

