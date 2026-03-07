Giuseppe Caputo: “Quiero que mi arte transforme la conciencia del lector”

“La frontera encantada” es la tercera novela publicada por el escritor colombiano Giuseppe Caputo. Foto: Chris Mosquera

El colombiano Giuseppe Caputo llegó a España para presentar su última obra narrativa, “La frontera encantada”, con la que pretende que su “arte transforme la conciencia y el espíritu del lector”.

Caputo, destacado poeta y escritor colombiano, guía al lector al nudo social de su casa de Barranquilla con un carácter autobiográfico que va tomando forma de fantasía a medida que avanza la novela.

Fragmentos escritos sin un orden concreto se unificaron para recrear el camino de la vida de un niño bajo el hechizo permanente que le hizo su abuela sin apenas darse cuenta.

Un hechizo ficticio que el propio autor confirma real y que sigue vigente en su día a día. Un continuo desdoblamiento. Dos caras, una distinguida y otra vulgar, en un mismo rostro y una misma vida. “Esto es un hechizo y el libro va a ser un contrahechizo de todo esto”, relató Caputo en Madrid.

La crítica, lo íntimo y un presente histórico que lo relata abren camino a un diálogo sobre clase social, deseo y soledad entre esas “fronteras encantadas” que dan título a la obra.

“Esa frontera encantada entre la no ficción y la fantasía, entre la locura y el quiebre mental”, cuenta el escritor colombiano haciendo hincapié en la peligrosa facilidad de traspasar esas fronteras artificiales. “Cruzar una frontera te puede matar”, afirmó.

El conjunto de su obra contiene un gran peso crítico y político que, a su vez, intenta utilizar como herramienta para “desnaturalizar las construcciones políticas que parecen firmes”.

“Cuando algo se tiñe de una sensibilidad de izquierda se recibe como político, pero con lo que está teñido con una sensibilidad que podemos asociar a la derecha generalmente no pasa eso”, reflexionó.

De origen colombiano y de padre italiano, Caputo vivió en Colombia como hijo de un migrante del Norte al Sur global. “Una migración que se beneficia de ello, que es recibida con hospitalidad, al contrario que si fuera al revés”, describe el autor.

Posteriormente se volvió inmigrante en Estados Unidos, donde se graduó en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York en 2013.

Caputo vivió en Fort Greene, un barrio neoyorquino socialmente integrado ya en la época. Sin embargo, ahora “tiene una panorámica distinta que revela una profunda desigualdad y violencia económica”, afirma el autor tras su última visita a la ciudad, aunque ve con optimismo su futuro tras la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía neoyorquina.

Con el proceso electoral en Colombia a pocos días de comenzar, Caputo apuesta por la izquierda de Iván Cepeda para continuar con la línea progresista, pero le preocupa el auge de la ultraderecha y las amenazas intervencionistas del presidente estadounidense, Donald Trump.