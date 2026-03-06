RTVC revela avance de la película sobre el Almirante Padilla

Imagen de la película sobre el almirante Padilla, protagonizada por Cuba Gooding Jr, el ganador del Óscar en 1997. Foto: Valencia Producciones

Este 6 de marzo, RTVC ha estrenado un adelanto de la película sobre el Almirante Padilla, prócer colombiano apodado “Príncipe del mar”, debido a su servicio en la fuerza naval. Este filme ha causado controversia, debido a que recientemente se revelaron unas imágenes donde se evidenciaba la participación del presidente Gustavo Petro en el rodaje.

En estas primeras imágenes, se puede apreciar a Cuba Gooding Jr., ganador del Oscar y protagonista del filme. El actor estadounidense aparece caracterizado en su traje de almirante, mientras se muestran otras escenas que reflejan su recorrido para llegar a ser militar, así como su origen guajiro y la represión que vivió este pueblo durante las luchas independentistas.

También se pueden observar los buques de la Armada Nacional donde se rodaron algunas de estas escenas, contribuyendo a la construcción de la atmósfera naval en la que se desarrolló gran parte de la historia del almirante, que terminaría siendo fusilado.

Inicialmente, se especulaba que el largometraje había sido encargado por Petro y que había tenido un costo de USD 4 millones. El Espectador habló con el equipo de producción de la película, quienes aclararon que el costo de producción fue de aproximadamente la mitad de esa cifra, además que el 51% sería financiado con recursos del Estado, mientras que el porcentaje restante sería asumido por Valencia Producciones.

También se habló con voceros de la Armada Nacional y en esa conversación se estableció que no se trataba de un pedido exclusivo por parte del presidente, por el contrario, este proyecto fue pensado por esta institución desde un principio, para luego ejecutarla en colaboración con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTIC).

“La película del Almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y orgullosa de nuestra cultura. Me place que este anuncio se haga desde Cartagena, junto a las familias y marineros que inspiran admiración“, señaló la ministra TIC, Carina Murcia.

La película está proyectada para ser entregada el 24 de julio de 2026, día de la Armada Nacional. Posteriormente iniciará su recorrido en festivales internacionales, para luego llegar a las salas de cine de Colombia. RTVC también mostró imágenes exclusivas del detrás de cámaras con Cuba Gooding Jr.