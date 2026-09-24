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El escritor Juan Villoro cumple 70 años: autorretrato a través de su padre

A propósito del cumpleaños del autor mexicano, este es el prólogo de “La figura del mundo” (Literatura Random House, 2023), libro en el que revisa ser hijo del pensador mexicano-catalán, Luis Villoro. 

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Juan Villoro * / Especial para El Espectador
24 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
El novelista, ensayista y periodista mexicano Juan Villoro nació el 24 de septiembre de 1956 en Ciudad de México y su obra escrita ha sido reconocida con premios como el Herralde de novela, el Xavier Villaurrutia y el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Aquí con la portada de “La figura del mundo”.
El novelista, ensayista y periodista mexicano Juan Villoro nació el 24 de septiembre de 1956 en Ciudad de México y su obra escrita ha sido reconocida con premios como el Herralde de novela, el Xavier Villaurrutia y el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Aquí con la portada de “La figura del mundo”.
Foto: EFE y Penguin

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El novelista, ensayista y periodista mexicano Juan Villoro nació el 24 de septiembre de 1956 en Ciudad de México y su obra escrita ha sido reconocida con premios como el Herralde de novela, el Xavier Villaurrutia y el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Aquí con la portada de “La figura del mundo”. / EFE y Penguin

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