Estos fueron los ganadores del Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural

En un evento realizado en la Biblioteca Nacional de Colombia, se realizó el lanzamiento de la colección editorial “El país de Guillermo Cano” y la premiación de los ganadores del Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural de organizaciones y colectivos de comunicación comunitaria, como parte de la fase II del Portafolio de Estímulos del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes.

De acuerdo con el ministerio, este reconocimiento se enfoca en resaltar el trabajo de organizaciones y colectivos de comunicación que contribuyen a salvaguardar los territorios bioculturales, a construir memoria y paz. Este evento hace parte de las actividades en conmemoración del Año Cano por los 100 años del natalicio de Guillermo Cano.

“Reconocemos la comunicación comunitaria como parte del sector cultural colombiano, ya que fortalece narrativas locales, visibiliza identidades territoriales y amplía los derechos culturales y comunicativos desde enfoques propios. En este sentido, el Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en el campo cultural de organizaciones y colectivos de comunicación es relevante para el sector cultural, al aportar al fortalecimiento de medios y colectivos que documentan y narran problemáticas y dinámicas locales poco visibilizadas en los circuitos tradicionales de información”, expresó Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La convocatoria estuvo dirigida a colectivos, asociaciones, comunidades étnicas y organizaciones de comunicación comunitaria. Se entregaron ocho reconocimientos de COP 25 millones cada uno. Se premiaron dos categorías: periodismo escrito (digital o impreso) y formatos innovadores de periodismo cultural, cada categoría con cuatro ganadores.

A continuación, presentamos los ganadores y sus perfiles, según lo comunicado por el Ministerio de las Culturas:

Periodismo escrito (digital o impreso)

Fundación Sociocultural Quira

Portal cultural de Bogotá que divulga contenidos artísticos, académicos, comunitarios y ambientales en formatos escrito, audiovisual y fotográfico con enfoque investigativo.

El Tiranosaurio Digital

Plataforma de periodismo audiovisual independiente y comunitario que publica reportajes de sobre sociedad, cultura invisibilizada, paz, política y medioambiente en Colombia y el mundo.

Corporación de Medios Agencia Sur

La Corporación de Medios Agencia Sur es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la comunicación comunitaria, la educación popular y las expresiones culturales desde una filosofía social y territorial.

Integración Comunitaria ASINCO (Cundinamarca)

Asociación sin ánimo de lucro con énfasis en comunicación comunitaria, que trabaja en procesos culturales, con una apuesta espacial por la equidad de género.

Formatos innovadores de periodismo cultural

Eskaparate Medios

Propuesta alternativa de periodismo cultural que busca informar y narrar a través de diferentes lenguajes de la comunicación digital. Es un medio de Bogotá que se enfoca principalmente en Kennedy, Tunjuelito y Bosa como una estrategia de reconocimiento que posibilite la comunicación intercultural en los territorios de la región.

Fundación Parcela Cultural Campesina

Organización de carácter social, cultural y comunitaria sin ánimo de lucro, legalmente constituida hace aproximadamente once años. Trabaja principalmente alrededor de “procesos, dimensiones y proyectos que buscan reconocer, reivindicar e interpretar el hacer cultural desde las dinámicas propias del campesinado de la localidad de Sumapaz.

Zipa Exiliados

Zipa Exiliados es un medio comunitario enfocado en la radio joven independiente. Fue fundado por personas extranjeras de distintos países residentes en Colombia, quienes comparten una historia vinculada al exilio y a la posibilidad de pensar distinto.

Planeta SAS BIC

Para Planeta SAS, la labor periodística en la cultura ha sido constante, coherente y comprometida con los principios del buen vivir, el cuidado de lo común y la paz territorial.