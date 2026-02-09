El Espectador recibió cuatro galardones en los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá

Los premios tienen en cuenta prensa, radio, televisión, medios digitales, pódcast, opinión, libros, caricatura, fotografía, investigación docente de comunicación y tesis de grado. Foto: Cortesía

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) realizó su edición 44 el pasado 9 de febrero. Durante la “noche de los mejores”, la organización premió diferentes trabajos en 11 categorías. El Espectador ganó en cuatro de ellas.

Este diario fue reconocido en la categoría de Caricatura, donde recibió el primer lugar Andrés Marcelo González con su trabajo “Eternidad”. Por su parte, el equipo de La Pulla, integrado por Juan Carlos Rincón, Ana María Pedraza, Valeria Cortés Bernal y Kenny Salamanca, recibieron el segundo lugar en la categoría Opinión.

Paula Casas obtuvo el tercer lugar en la categoría Prensa, con su trabajo titulado “Las secuelas de la mutilación genital femenina en Colombia”. Mauricio Alvarado también alcanzó el tercer lugar en la modalidad de Fotografía con “Toneladas de razones”.

Por otro lado, en la categoría Televisión, “Los informantes”, programa de Caracol Televisión, fue el ganador con el trabajo “Va la madre, ¡no disparen!“.

“El Premio Nacional de Periodismo del CPB es un reconocimiento entre colegas que valora la calidad, el rigor y la responsabilidad con la que se ejerce el oficio, así como su aporte a una sociedad mejor informada, y en esta oportunidad un jurado excepcional premiará trabajos en 11 modalidades: prensa, radio, televisión, medios digitales, pódcast, opinión, libros, caricatura, fotografía, investigación docente de comunicación y tesis de grado”, indicó José María Bolaño, presidente de la junta directiva del CPB.

El jurado para 2026 estuvo conformado por María Teresa Ronderos, periodista de investigación, escritora y directora de CLIP (Centro Iberoamericano de Investigación Periodística); Hernando Parra Nieto, abogado y rector de la Universidad Externado de Colombia; Eduardo Durán Gómez, abogado, historiador y director de la Academia Colombiana de la Lengua; Hollman Rodríguez, coordinador de la sección financiera del periódico “Portafolio”; Alfonso Morillo Ricaurte, periodista; padre Hárold Castilla Devoz, rector de Uniminuto; Manuel Teodoro, periodista y presentador de televisión; William Giraldo Ceballos, abogado, periodista y expresidente del CPB; Claudio Ochoa Moreno, economista y comunicador social; Manuel Ignacio González Bernal, profesor, investigador y analista de la Universidad de la Sabana; Benjamín Losada Posada, productor audiovisual, periodista y director de Priradio TV y Veritas AID.