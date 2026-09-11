El documento reveló que es el segundo medio impreso más consultado con el 24 %….

El Espectador , tanto en su edición impresa como digital, se posicionó como una de las principales fuentes de información de políticos, periodistas, académicos, empresarios, entre otros.

Una nueva edición de la encuesta Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos midió la percepción de distintos líderes de opinión sobre diversos temas entre los que se encontraban la confiabilidad de diversos medios de comunicación y la forma en la que los encuestados se informan.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El Espectador, uno de los medios más consultados por líderes de opinión en 2026

El documento reveló que es el segundo medio impreso más consultado con el 24 %. Este rubro fue liderado por El Tiempo con el 30%. En el listado también se encontraron Semana (13 %), La República (6 %), El Colombiano (6 %) y Portafolio (4 %). En cuanto a páginas web, El Tiempo ocupó el primer lugar con 17 %, mientras que El Espectador obtuvo el 13 %, al igual que La Silla Vacía.

Presentamos nuestra decimoctava versión del Panel de Opinión 2026.📊



El estudio que reúne las opiniones y percepciones de los líderes de Opinión en Colombia.



Consulta los resultados aquí 👉 https://t.co/bnbc9slRYA #cyc #infointeligente #paneldeopinión pic.twitter.com/naub9LU2DS — Cifras & Conceptos (@cifrasyconcepto) September 10, 2026

Por su parte, La Pulla, sección de opinión de El Espectador, se ubicó en el cuarto lugar de los líderes nativos digitales más leídos con el 6%. En el listado también se encontraron Daniel Briceño, Laura Camila Varga y Karol Solís Menco, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a emisoras y programas de radio más consultados, Blu Radio ocupó el segundo lugar con el 27 %. Caracol se ubicó en el primer lugar con el 37 %. Otros programas y emisoras mencionados fueron: La Fm (18%), La Luciérnaga – Caracol Radio (4 %) y Hora 20 – Caracol Radio (3 %), entre otros.

En el rubro de televisión, Caracol Noticias lideró esta categoría con el (36 %). A este noticiero lo siguieron Noticias RCN (18%), Noticias 1 (8 %), RTVC (7 %) y Red Más Noticias (6 %).

Adicionalmente, El Espectador se destacó con la mayor cantidad de columnistas más leídos en el país. En total, ocho de los columnistas de este diario figuran entre los más leídos según Panel de Opinión: Rodrigo Umprimmy, Ramiro Bejarano, Cecilia Orozco, Hector Abad Faciolince, Yolanda Ruiz, Hernando Gómez Buendía, Mauricio García y Ana Cristina Restrepo.

El estudio recién publicado de Cifras y Conceptos fue realizado a través de 1.424 encuestas distribuidas a seis grupos de consulta: académicos, medios de comunicación, organizaciones sociales, políticos, sector privado y líderes digitales. Las encuestas fueron completadas entre junio y agosto de 2026. La medición también incluye empresas, representantes a la Cámara y Senadores mejor percibidos, entre otros temas.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

