El Festival CAF busca mostrar cómo la cultura puede ser un motor de desarrollo económico

Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, fue una de las invitadas destacadas del evento. La acompaña en la foto Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. Foto: Prensa CAF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 27 de enero, varios pensadores de diferentes áreas se reúnen en Panamá para hablar sobre cómo la economía puede ser un poderoso motor de desarrollo económico en América Latina. Esto en el marco del Festival de Ideas “Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo”, organizado por CAF – Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El encuentro se está llevando a cabo en el Panama Convention Center, pero también se podrá seguir de manera gratuita a través del canal de YouTube de CAF, donde se transmitirán todas las conferencias, talleres y charlas de este evento.

Entre los invitados al Festival está la ganadora del Premio Nóbel de Paz, Rigoberta Menchú, quien participó en una mesa de diálogo con Keyna Eleison, directora de Investigación y Contenido de la Bienal de las Amazonas, y Emiliano Valdés, curador y asesor artístico, para hablar sobre cómo la cultura es el tejido vital de nuestro continente.

Por otro lado, hay otros destacados invitados colombianos como Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, quien habló en un panel sobre la lectura, el libro y la escritura como motores de transformación social y desarrollo sostenible. Al igual que el escritor Juan Gabriel Vásquez, que hablará (a las 4:50 p. m. hora Colombia) sobre el papel del escritor, el intelectual y el periodista frente a la crisis de lo común, la desinformación y los desafíos democráticos de nuestra época.

En otro evento estarán la poeta afrocolombiana Mary Grueso y de la lingüista indígena misak Bárbara Muelas, recientemente nombradas como parte de la Academia Colombiana de la Lengua, que hablarán sobre cómo el patrimonio cultural del continente también se cuida desde este frente.

Y así muchos más harán parte de este evento que busca mostrar cómo la cultura no es un capricho de los artistas, sino una forma de reforzar el tejido social y fomentar el bienestar de los habitantes de la región. A través de conversatorios, talleres, mesas de debate y otros espacios, el Festival “Voces de nuestra región” busca volver a poner a las artes en el centro de la conversación sobre el desarrollo de América Latina.

“La cultura es una fuerza transformadora. En CAF creemos profundamente en su capacidad para generar desarrollo, inclusión y oportunidades. Este festival demostrará que nuestra región tiene talento de clase mundial y un enorme potencial para mostrarle al mundo una narrativa distinta: la de una América Latina y el Caribe creativa, vibrante y capaz de liderar soluciones globales”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Además, el evento sirve como antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, un encuentro comúnmente definido como el “Davos” de nuestro continente. Este se realizará el 28 y 29 de enero y reunirá a varios importantes líderes para discutir sobre las agendas y proyecciones de este año.

“Que este encuentro cultural anteceda a un foro económico no es solo un gesto simbólico, sino una invitación a revisar el orden de prioridades con el que solemos pensar el progreso”, explicó Alejandra Claros Borda, secretaria General de CAF, en una columna de América Futura del diario El País. “La cultura no se opone al desarrollo; lo precede, lo sostiene y le da sentido”, concluyó.

De esta manera, artistas, escritores, músicos, académicos y demás actores del sector cultural convertirán a Panamá en un centro de pensamiento sobre cómo las culturas de toda América Latina no solo la convierten en un continente rico en tradición y conocimiento, sino en una región con enorme potencial para el crecimiento económico.

Para conocer la programación completa puede consultarla en la página oficial de CAF.