Los caminos para producir un cortometraje en Colombia

Sebastián Sarmiento cofundó la productora Extranjero Films en 2016. Foto: Cortesía Laboratorios Black Velvet

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hablemos del corto “Los afectos” y cómo llegó el proyecto a Francia.

Es una historia de amor entre adultos mayores. Tenemos a dos hermanas que viven como si fueran una pareja, y una de ellas conoce a un señor y deja de convivir con su hermana, para fijarse en su nueva pareja, con la que termina viviendo una especie de amor adolescente. El corto estuvo en Bogoshorts y concursamos contra otros que están en desarrollo, pero nuestro “pitch” fue elegido.

¿Cuál es su objetivo en Francia?

Estamos buscando socios estratégicos de posproducción que le den visibilidad a nuestra trayectoria. Lo más importante es completar los fondos que ya tenemos.

¿Cómo llegaron con Paola Ochoa a la idea central de este corto?

Con Paola hicimos el año pasado un documental llamado “Hermanas”, que estuvo en cine. Tuvo una muy buena acogida, la gente adoró a estas mujeres que eran las tías de Paola. De ahí decidimos tomar a dos de ellas y hacer una ficción.

¿Por qué una historia de amor entre adultos mayores?

“Hermanas” cuenta la historia de cuatro mujeres que encuentran amor entre ellas: les fue mal en su vida adulta con los esposos, las traicionaron y hubo muchos fracasos en ese sentido. Queríamos pensar: ¿qué pasaría si, desde la ficción, una de ellas encontrara el amor a los 70 años? Esto fue pasar del amor fraternal al romántico.

¿Por qué resaltar este tema en el corto?

Hemos venido trabajando sobre el cuerpo femenino y la presencia de la mujer adulta en el cine, porque casi nunca ves a una heroína que sea adulta, real y colombiana. Ahora imagínate lo que pasa con la sexualidad en la edad adulta. La idea de traer a mujeres de cierta edad al cine es lo que nos llevó a explorar estos temas. Es algo muy extraño de ver en el cine nacional, y por eso queremos seguir indagando.

¿Cómo comenzó su relación con el cine?

Llevo ya un buen tiempo trabajando en esto. Estudié cine en la Universidad Nacional y luego hice una maestría en dirección de cine en el New York Film Academy. Hace unos años volví y fundé una productora que se llama Extranjero, con la que hemos hecho cuatro cortos que han estado en Bogoshorts y en recorridos en festivales. También hicimos dos películas largas, una de ficción y el documental con Paola.

¿Por qué le interesó el cine?

Desde siempre tuve un impulso creativo, pero sentía que no me podía relacionar con ninguna de las artes. Es decir, nunca fui buen músico, ni tuve éxito pintando. Creo que se me daba un poco la escritura, pero continuaba con esa inquietud para expresar la creatividad. En el cine vi la posibilidad de crear algo a través de una cámara, eso me enamoró, y ahí me quedé.

¿Qué influencias han sido determinantes para su trayectoria?

Veo muchas películas. Al principio las de Bergman fueron muy importantes. Después empecé a ver varias de Stanley Kubrick, y eso fue guiándome. Ahora estoy viendo varias de Joachim Trier.

¿Qué implica su labor como productor?

Hay muchos tipos de productores. En mi caso, entro en dos partes: la primera es tratar de conseguir los recursos para hacer la película. Por otro lado, acompaño todo el tiempo el proceso para que esos recursos se distribuyan de buena manera y, además, salgo a distribuirla. El productor es casi que el mejor amigo del director, en el sentido de que el director tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, y el productor la aterriza.

¿Qué es lo más retador de ese trabajo?

Además de productor, soy director. Estoy en ambos frentes, y lo más difícil es saber que estamos en un momento en el que se siente como si todas las historias ya fueron contadas. Escoger algo que de verdad importe y que valga la pena contar es duro. Uno puede tener una idea y querer volverlo un producto audiovisual, pero hay que convivir con esa idea entre cinco y siete años si se quiere una película, o tres años si es un corto.

¿Cree que el cine actual es original?

Lo más original que hay es uno mismo y su contexto. Viviendo en Colombia, nuestras historias siguen siendo sorprendentes. Lo que hemos tratado de rescatar son los relatos locales en una forma en que cualquiera pueda entrar a verlos y acercarse a ellos.

¿Cuál es el valor de los cortometrajes?

El corto es un espacio de experimentación libre. Este formato ha sido el puente de muchos para pasar a las películas largas, y ese es el gran valor de los cortos.

¿A qué riesgos se refiere?

En un largometraje hay mucho más dinero comprometido, y desde la producción se necesita que la película conecte con la audiencia y que tenga un retorno en la inversión. Con los cortos esto no pasa tanto. Un cortometraje tiene unos caminos y unas vidas muy distintas, porque hay festivales alternativos, muestras pequeñas y muchos medios para mostrarlo.