El FIAV 2026 cerró con más de 125.000 asistentes

Integrantes de la compañía española, Zenit Aerial Ballet, se presentan en el espectáculo 'Nexus' durante la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026) cerró su segunda edición con más de 125.000 asistentes. Durante los 10 días que duró el festival, del 27 de marzo al 5 de abril, 48.300 personas asistieron a los espectáculos gratuitos que se dieron en las plazas, calles y parques de la capital, mientras que se registró la presencia de 69.100 asistentes en las 25 salas que formaron parte de este evento.

El festival convocó a 1.186 artistas de 16 países, en una programación compuesta por un total de 111 obras: 25 internacionales, 44 distritales y 32 nacionales, además de 4 festivales invitados y seis producciones de calle.

También se dio una asistencia de 1.430 personas en los eventos académicos de la Escuela FIAV y se vendieron 52.000 boletas para los espectáculos de sala, triplicando las ventas obtenidas en la edición pasada.

Uno de los hitos del festival este año fue llevar 16 obras nacionales e internacionales a 19 ciudades del país. Esta iniciativa fue impulsada por el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes para descentralizar el evento de Bogotá y permitir que los habitantes de 13 departamentos pudieran disfrutar del teatro y las artes vivas en sus territorios. Este año se logró convocar a 10.000 asistentes en la programación regional.

“Esta edición del FIAV significó un antes y un después para la política de creación y circulación artística en Colombia. Decidimos descentralizar la programación, salir de Bogotá y llevar 16 obras nacionales e internacionales a 19 ciudades del país. Democratizar el acceso al arte y la cultura cambiará la historia y el futuro de nuestros territorios, y convertirá a Colombia en escenario del mundo”, dijo Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas.

Para esta edición, el FIAV tuvo como región internacional invitada de honor a la Comunidad de Madrid, que presentó cinco espectáculos, entre ellos “Numancia” y “Viaje al amor brujo”, del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Otros de los invitados internacionales fueron Noruega, Ruanda, Senegal, Chile, México, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda.

Por su parte, el Caribe colombiano fue la región nacional invitada de honor, con diez obras escogidas a través de convocatoria, como “Ala’ala y Juyá”, la interpretación de un poema épico wayuú; “Parao en la raya. Territorios inesperados de la champeta”, del Laboratorio del Movimiento de Cartagena “Sobrevivientes. Dora, Catalina y Beatriz”, una versión escénica de “En diciembre llegaban las brisas”, de la escritora barranquillera Marvel Moreno.

En Bogotá, las obras regionales ocuparon un lugar importante, aumentando en un 66% su participación en salas de teatro con respecto a la edición pasada. En la programación al aire libre se incluyeron cuatro festivales del Caribe y seis grupos de calle de distintas regiones del país.

El Distrito presentó tres obras: “Arquitectura de un vacío”, “Pedro y el lobo: ¿Quién dijo miedo?" y “Las cuatro estaciones: Anatomía de un vínculo”, las cuales tuvieron un total de 11.700 asistentes; mientras que el Ministerio de las Culturas impulsó la puesta en escena de “Aquí hay un Pueblo: Delia Zapata y el mito de Rambao”, que dio apertura al año Delia Zapata, en conmemoración por el centenario del natalicio de la bailarina y gestora cultural.

“Este es un festival que crece y que vuelve a ubicar a Bogotá en un lugar importante dentro de las artes escénicas del mundo. Recuperamos esta gran fiesta que, cada dos años en Semana Santa, nos convoca alrededor de lo mejor de las artes vivas. Además de cofinanciar y coproducir el festival, produjimos tres montajes de gran formato con talento local —todos éxitos de crítica y taquilla— y apoyamos a 40 grupos distritales mediante convocatoria pública, fortaleciendo el ecosistema artístico, su conexión con circuitos nacionales e internacionales, así como la economía y el turismo de la ciudad", expresó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Ballet aéreo

Uno de los invitados destacados fue la agrupación española Zenit Aerial Ballet, quien llenó cuatro veces la Plaza Cultural La Santamaría gracias a su espectáculo “Aria”, una muestra de ballet aéreo que y evento inaugural de esta edición del FIAV, que terminó reuniendo a 18.000 personas en este espacio de la capital.

Este mismo grupo fue el encargado de dar cierre a estos diez días de artes vivas con su show “Nexxus”, una puesta en escena de danza aérea, con la interpretación de ocho bailarinas y el acompañamiento de música electrónica, presentada por la compañía francesa Collectif Arbuste. Este evento reunió a 40.000 personas en sus dos funciones.

Después de este año, el Festival Internacional de Artes Vivas ha logrado consolidarse como un espacio de relevancia cultural y de encuentro para los capitalinos, quienes podrán disfrutar de su próxima edición en la Semana Santa de 2028.